Тарифы на электроэнергию и газ для населения могут вырасти

Кабинет министров Украины рекомендует Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики повысить для населения тарифы на электроэнергию и природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабмине.

«Кабинет министров рекомендовал НКРЭ повысить тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 600 кВт/ч в месяц, в 3,5 раза», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, и.о. министра предположил, что увеличение тарифов на электроэнергию, скорее всего, не коснется семей, которые потребляют от 400 до 600 кВт/ч в месяц.

И.УМАНСКИЙ также сообщил, что Кабмин рекомендовал НКРЭ увеличить на 5% тариф на природный газ для семей, потребляющих свыше 2,5 тыс. куб. метров в год, и на 10% - более 6 тыс. куб. метров природного газа в год.