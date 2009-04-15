Безработица: лучше только в Швейцарии

По данным отечественной статистики, Украина находится среди стран с самым низким уровнем безработицы, сообщает «Дело».

Украина — одна из наиболее пострадавших от кризиса стран. Однако по данным отечественного Госкомстата, кризис никак не отразился на уровне безработицы в нашей стране. Показатели занятости населения у нас одни из наилучших в мире. Так, в марте в Украине зарегистрировано 897,8 тысячи безработных. Это всего лишь 3,2% от всего количества трудоспособного населения.

Гораздо хуже обстоят дела у соседей Украины. Для сравнения: в Польше официальный уровень безработицы почти в 4 раза выше.

Однако эксперты считают, что реальная безработица у нас не меньше, чем в Польше. Дело в том, что официальная статистика в Украине использует устаревшую методику подсчета нетрудоустроенных граждан. К тому же она не учитывает огромное количество рабочих, отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Как отмечают в Государственной службе занятости, число людей, которые состоят на бирже труда, за прошедший месяц несколько сократилось. Напомним, в феврале ведомство рапортовало о 906,1 тысячи безработных. В марте их количество, по данным чиновников, сократилось до 897,8 тысячи.

Такая тенденция существенно расходится с прогнозами, звучавшими ранее. Напомним, заместитель Секретариата президента Роман Безсмертный заявлял, что по данным Секретариата, на конец марта количество безработных в Украине достигнет 3,5 миллиона человек. По оценке главы Федерации профсоюзов Василия Хары, реальная безработица в Украине составляет 1,5-1,7 миллиона человек.

Чудеса статистики

Народный депутат фракции Партии регионов, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ считает, что в последнее время в государстве наблюдается тенденция к сокрытию реального уровня безработицы.

“В последнее время в Украине перестали регистрировать безработных, или же стали приукрашать цифры, которые характеризуют этот показатель”, - говорится в комментарии М.ПАПИЕВА, переданном УНИАН его пресс-службой.

М.ПАПИЕВ отмечает, что на 1 ноября 2008 года, когда власть публично признала экономический кризис, в государстве было 560,5 тыс. зарегистрированных безработных, на 1 декабря – 694,8 тыс., на 1 января 2009 года – уже 876,2 тыс., на 1 февраля – 930 тыс. зарегистрированных безработных.

”А дальше со статистикой начинают твориться непонятные вещи. По состоянию на 1 марта количество зарегистрированных безработных уменьшились до 924,8 тыс., а по оперативной информации на вчерашний день, вообще сократилась до 878,8 тыс.”, – заявил М.ПАПИЕВ.

В связи с этим нардеп отметил, что не понятно, каким образом в стране, где сокращение промышленного производства с начала года ежемесячно превышает 30% прошлогоднего, а падение ВВП - 25%, происходит уменьшение численности безработных.

Директор Центра социально-экономических исследований «Case-Украина» Дмитрий Боярчук констатирует, что украинцы не торопятся становиться на официальный учет в местные центры занятости. Именно их отчетность является основой для расчета официальных показателей безработицы.

Без внимания Госкомстата также остаются те граждане, которые сидят в неоплачиваемый отпусках. По словам Дмитрия Боярчука, по последним подсчетам таких в стране более 3 миллионов. Эти люди фактически являются безработными, однако официальная статистика их не учитывает. Это дает основания утверждать, что фактическая безработица превышает 10%. «Если человек увольняется по согласию сторон, то, в соответствии с новым законодательством, он может встать на учет в центр занятости только на 91-й день со дня увольнения», — добавляет Василий Хара.

Кроме того, методология расчета безработицы в Украине и в странах мира существенно отличается. В Украине показатель безработицы основывается на количестве людей, вставших на учет в центре занятости. Подход Международной организации труда (применяется во всем мире. — «ДЕЛО») заключается в том, что из всего количества работоспособных вычитают работающих и некоторые категории людей (работающие по найму на семейных предприятиях, временно отсутствующие на работе). Все остальные считаются безработными. Кроме того, некоторые страны проводят специальный опрос населения.

Польша — лидер

Самый высокий уровень безработицы в марте зафиксирован в Польше — 11,2%, или 1,75 миллиона человек. В польском минтруда такой высокий уровень безработицы объясняют сезонностью ряда работ, в которых заняты поляки. Также безработицу подпитали и трудовые мигранты. С нового года поляки стали массово возвращаться на родину из стран Западной Европы, рынок труда в которых также попал под сокращение. По мнению польских экспертов, такая тенденция может вылиться для Польши в 17% безработицы по итогам 2009 года.

Ненамного лучше обстоят дела в Ирландии. В марте число потерявших работу граждан страны достигло максимального значения за последние 40 лет — 11%. На третье место среди стран с наивысшим уровнем безработицы вышла Австралия. За минувший месяц рабочие места там потеряло 52,9 тысячи человек. Таким образом, сейчас на континенте 650 тысяч людей без конкретного заработка, что составляет 10,9% от трудоспособного населения.

Однако самыми высокими темпами по-прежнему растет безработица в Соединенных Штатах. Количество безработных в США перевалило за 13 миллионов (8,5%), из них 694 тысячи человек были уволены в марте.

Глава Федерации профсоюзов Украины Василий Хара констатирует, что для американского сообщества такой процент безработицы потенциально опасен. «Если безработица превысит уровень в 10%, это может привести к социальному взрыву в Америке, поэтому госорганы сейчас так обеспокоены этой проблемой», — поясняет он.

Продолжают терять работу и россияне. Уровень безработицы в стране достиг 8,5% — это около 6,4 миллиона человек.