В Херсоне выросло число безработных

По данным на 1 апреля 2009 года, в городском центре занятости Херсона на учете состояли 3,347 тыс. безработных, что на 981 человека (41,5%) больше, чем на 1 апреля 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Предприятия, организации и учреждения всех форм собственности в Херсоне в первом квартале выставили 2,079 тыс. вакансий (в первом квартале 2008 г. было 4,123 тыс. вакансий). Из общего количества вакансий 1,89 тыс. – рабочие. 134 человека требовались на должности служащих. Еще 55 вакансий были открыты для людей без специальностей.

С начала года трудоустроены 833 безработных, в то время как за этот же период 2008 г. работу получили 2 тыс. 220 человек.