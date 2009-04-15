Vanco подтвердила свои социальные обязательства

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подтверждает свои социальные обязательства согласно подписанному Соглашению о разделе продукции (СРП) и готова ежегодно выделять более 2 млн. грн. на социальные и обучающие программы, как это и предусмотрено СРП.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В рамках СРП, подписанного правительством Украины, предусмотрено, что помимо прямых инвестиций в разработку Прикерченского участка шельфа Черного моря, компания берет на себя обязательства ежегодно выделять приблизительно 300 тыс. долл. на обучающие и социальные проекты, призванные способствовать решению наиболее острых социальных проблем Украины.

Компания планирует направлять эти средства на благотворительные проекты, ликвидацию последствий стихийных бедствий, стипендии и программы повышения квалификации для украинских специалистов нефтегазовой отрасли.

«Наши социальные обязательства полностью совпадают с принципами социальной ответственности нашей компании. Мы планируем не только инвестировать значительные суммы в разработку Прикерченского участка шельфа Черного моря, но также готовы выделять средства для решения наиболее острых социальных проблем страны», - подчеркнул президент компании Джим БАУН.

Как сообщалось, в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.