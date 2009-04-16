ВР отклонила соцзакон

Верховная Рада отклонила Закон «О мерах по преодолению последствий финансово-экономического кризиса в сфере социальной защиты, оплаты труда и занятости населения».

Как передает корреспондент УНИАН, данный закон, который был принят парламентом, Президент ветировал и направил свои предложения к нему.

Верховная Рада отказалась поддержать предложения Президента.

Кроме того, ВР не смогла преодолеть вето главы государства, поскольку за преодоление вето проголосовали лиш 216 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, закон считается вообще отклоненным.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О мерах по преодолению последствий финансово-экономического кризиса в сфере социальной защиты, оплаты труда и занятости населения», принятый парламентом 25 декабря 2008 года.

Глава государства в ответ на обращение правительства с предложением не подписывать данный закон, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, применил к нему право вето.

Правительство отмечало, что принятие закона не обеспечено реальными ресурсами и приведет к негативным последствиям, в частности разбалансированию бюджетов всех уровней, задолженности по заработной плате, увольнению работников и тому подобное и, как следствие, к социальному напряжению в обществе.

Также Кабмин считал, что данный закон не соответствует части третьей статье 27 Бюджетного кодекса, согласно которой законы, влияющие на формирование доходной или расходной части бюджетов, должны быть официально обнародованы до 15 августа года, который предшествует плановому.

Вследствие этого данный закон будет нуждаться в увеличении расходов из бюджетов всех уровней на оплату работников бюджетной сферы, по сравнению с предусмотренными в госбюджете-2009, на более чем 50 млрд. грн., а это около седьмой части объема расходов сводного бюджета.