МВД выступает за запрещение продажи лекарств с эфедрином

Министерство внутренних дел Украины будет инициировать в Кабинете министров запрещение продажи без рецептов лекарств с содержанием эфедрина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенной коллегии МВД в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Все лекарства с эфедриновой составляющей должны продаваться по рецепту», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, несмотря на то, что благодаря усилиям МВД и общественности было запрещено свободное обращение трамадола, появились новые препараты с эфедрином, но под другим названием и в другой упаковке.