ООН рекомендует Украине повысить пенсионный возраст

Организация Объединенных Наций рекомендует украинской власти повысить возраст выхода на пенсию граждан и увеличить отчисления частных предпринимателей в Пенсионный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в презентованных сегодня в Киеве “Рекомендациях относительно экономических и институциональных реформ – 2009”, подготовленных аналитически-совещательным центром “Голубой ленты” в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

В частности, в разделе документа, посвященном реформе пенсионной системы, международные эксперты рекомендуют Украине, среди прочего, постепенно повысить определенный пенсионный возраст и уравнять пенсионный возраст женщин и мужчин.

В то же время авторы рекомендаций считают целесообразным, чтобы власть способствовала возможности добровольной отсрочке пенсионного возраста с целью увеличения пенсионных выплат, и продлила период осуществления взносов, необходимый для получения полной пенсии.

Также эксперты считают неотложной рекомендацию относительно повышения размеров отчислений в Пенсионный фонд для частных предпринимателей.