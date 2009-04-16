С увеличением суммы пенсионного взноса бизнес не уйдет в тень

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ уверена, что увеличение фиксированного взноса по пенсионному страхованию для плательщиков налога по упрощенной системе до 208 грн. не является большим и бизнес не уйдет в тень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

По ее словам, для предпринимателей намного важнее сохранить для себя упрощенную систему налогообложения. Поэтому предприниматели согласны платить увеличенный взнос, говорит глава Госкомпредпринимательства.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для плательщиков налогов по упрощенной системе составит 208 грн. При этом в настоящее время единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн.

По словам министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно привлечь в бюджет Пенсионного фонда 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 года.