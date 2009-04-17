Forbes: миллиардеры РФ потеряли 380 млрд долл.

Совокупное состояние ста богатейших бизнесменов России в 2009 году оценивается в 142 миллиарда долларов, это на 380 миллиардов долларов меньше, чем было годом ранее.

Самые крупные потери - у прошлогоднего лидера Олега Дерипаски, который в этом году уступил звание самого богатого россиянина Михаилу Прохорову, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Русское издание Forbes 17 апреля публикует список 100 богатейших бизнесменов России.

Список нынешнего года возглавляет президент группы "Онэксим" Прохоров, чье состояние журнал оценивает в 9,5 миллиарда долларов. В тройке лидеров также - основной владелец компании Millhouse Роман Абрамович (8,5 миллиарда) и президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов (7,8 миллиарда), говорится в пресс-релизе.

Прохоров в 2008 году был на пятом месте с 22,6 миллиарда долларов, Абрамович был на третьем месте - 24,3 миллиарда долларов. Алекперов был в прошлом году на девятом месте, тогда его состояние журнал оценил в 14,3 миллиарда долларов.

В "Золотой сотне - 2009" нет ни одного предпринимателя, чье состояние выросло бы за минувший год, отмечается в пресс-релизе.

Сильнее других (в абсолютном выражении) за год снизилось состояние у Дерипаски - на 25,1 миллиарда долларов. С состоянием в 3,5 миллиарда генеральный директор "Базового элемента" переместился с первого на десятое место.

Как и раньше, в списке только одна женщина - президент ЗАО "Интеко" Елена Батурина, чье состояние, по оценке журнала, сократилось за год с 4,2 миллиардов до 900 миллионов долларов.

В 2008 году супруга мэра Москвы была на 32-м месте.

В этом году в списке 32 миллиардера, в то время как в 2008 году их насчитывалось 110 (десять из них не вошли в "Золотую сотню", так их состояние было меньше входного порога в 1,1 миллиарда долларов).

В "Золотой сотне" этого года 23 предпринимателя, которых не было в списке прошлого года, из них 15 вернулись в "сотню" (они входили в сотню богатейших до 2008 года), а восемь попали в список впервые.

Средний возраст участника "Золотой сотни" в 2009 году - 47,5 года.

Журнал Forbes был основан в 1917 году американским журналистом Берти Чарлзом Форбсом. В России журнал Forbes выпускает немецкий издательский дом Axel Springer. Тираж издания в России составляет 140 тысяч экземпляров