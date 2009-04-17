В Крыму растут долги по зарплате

В Крыму с начала этого года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 9 млн. 710,9 тыс. грн. или на 17,5% и, по данным на 15 апреля, составляет более 65,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики Крымской автономии.

Из общей суммы задолженности на экономически активные предприятия приходится 42,7%, на предприятия-банкроты - 54,4%, на экономически неактивные предприятия - 2,9%. Имеется задолженность по выплате зарплаты из средств госбюджета в сумме 186,7 тыс. грн.

Наибольший рост задолженности с начала года допустили города Симферополь, Феодосия, Евпатория, Алушта и Саки; Советский, Симферопольский и Ленинский районы.

При этом полностью погашена задолженность на предприятиях города Армянска, на экономически активных предприятиях Кировского, Красноперекопского и Первомайского районов.

Наибольшее снижение задолженности обеспечили города Ялта (на 1 млн. 225,1 тыс. грн., или на 44,2%) и Судак (на 611,5 тыс. грн., или на 66,5%).

На 15 апреля наибольший удельный вес долга в общей сумме задолженности по автономии отмечен в Феодосии - 42,2%, Симферополе - 19%, Керчи - 6,5%, Бахчисарайском районе - 4,5%, Джанкое - 3,9% и Симферопольском районе - 3,9%.