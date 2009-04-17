СКМ стала первой в рейтинге "ГVардия социально ответственных компаний"

Компания СКМ заняла первое место в рейтинге "ГVардия социально ответственных компаний", который оценил открытость и активность компаний в сфере КСО по результатам 2008 года. Данный рейтинг был составлен всеукраинским рейтинговым журнал "Гвардия". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СКМ.

"Стремление компании СКМ к устойчивому развитию остается центральной линией нашей стратегии. Мы очень тщательно и ответственно подходим к вопросам безопасности, охраны окружающей среды, активно участвуем в развитии территорий присутствия нашего бизнеса. Все эти вопросы включены в стратегию КСО Компании", - отметил директор по международным связям и отношениям с инвесторами Компании СКМ Джок МЕНДОЗА-ВИЛСОН. "Даже в условиях глобального экономического спада мы будем продолжать реализовывать наши программы в области КСО и отчитываться о результатах нашей работы. Для этого мы уже приступили к подготовке социального отчета Группы за 2008 год", добавил он.

В основе лидерства СКМ в сфере КСО лежит планомерная и системная работа каждого предприятия Группы по внедрению принципов и стандартов КСО во всех сферах своей деятельности, отмечается в пресс-релизе. Для оценки эффективности работы СКМ в данном направлении Компания первой в Украине подготовила социальный отчет в соответствии с международными стандартами GRI. В данном Отчете представлены подходы Группы к реализации приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности, таких как: корпоративное управление, условия труда (в охрану труда только на протяжении отчетного года Группой СКМ было инвестировано около 300 млн. грн.), защита окружающей среды (сумма инвестиций в экологические программы в 2007 году превысила 1 млрд. грн.) и сотрудничество с местными сообществами (в 2007 году сумма инвестиций СКМ в социальные программы превысила 100 млн. грн.).

Аудит первого социального отчета Группы СКМ провела Компания Ernst &Young.

Кроме того, по версии журнала "Гвардия" второе место в рейтинге самых социально ответственных компаний Украины занимает отраслевой энергетический холдинг Группы СКМ - ДТЭК.

Справка УНИАН.Компания СКМ - профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО "СКМ" принадлежат Ринату Ахметову.

Всеукраинская Рейтинговая программа "Гвардия" готовится совместно Украинским Рейтинговым Агентством и Издательским домом "Галицкие контракты". Проекты "Гвардия" выходят с мая 2004 года. Результаты рейтингов проходят внешний аудит.