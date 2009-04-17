Безработица в мире растет медленнее, чем предполагалось

В условиях глобального экономического кризиса темпы роста безработицы оказались ниже, чем ранее предполагали эксперты, сообщает Немецкая волна.

По данным кельнского Института немецкой экономики, в феврале число граждан ФРГ, не имеющих работы, оказалось ниже, чем в конце минувшего года. В Нидерландах уровень безработицы также понизился и составляет в настоящее время 2,7%.

В то же время для стран, переживавших не так давно экономический бум, характерна более негативная ситуация. Так, в Великобритании и Швеции, но, прежде всего, в Испании и Ирландии, безработица неожиданно превратилась в самую острую проблему. Такая же тенденция характерна для США и Канады. В Америке уровень безработицы вырос с 4,8 до 8,1%. По ту сторону Атлантики и в "образцовых" странах Европы экономический рост стал замедляться уже в начале 2008 года, в то время как остальные государства почувствовали первые признаки кризиса полгода спустя, отмечают эксперты.

В результате кризиса больше всего пострадала автоиндустрия

Автомобильная промышленность в наибольшей мере пострадала от глобального экономического кризиса. В отрасли во всем мире зарегистрировано максимальное сокращение рабочих мест – на 1,4 процента.

Далее следуют производители резинотехнических изделий и пластмасс – 1,2 процента. В то же время в ряде отраслей зафиксирован рост числа рабочих мест: в сфере производства продуктов питания - на 1,4 процента, в металлообрабатывающей промышленности – на 0,5 процента, в сфере производства электротехники – на 0,3 процента.

Напомним, ранее главный экономический эксперт МВФ Оливье Бланшар заявил, что масштабы безработицы в мире будут увеличиваться еще больше года.