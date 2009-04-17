Львову, Харькову, Донецку и Одессе нужен особый статус

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) считает, что в проекте новой Конституции Украины за городами Львовом, Харьковом, Донецком и Одессой должен быть закреплен «особый статус».

Как сообщает пресс-служба депутата, об этом он заявил в интервью газете «Дело».

«В рамках новой Конституции нужно отказаться от модели отношений «центр - периферия». Особый статус должен быть закреплен не только за Киевом и Севастополем, но и за Харьковом, Львовом, Донецком и Одессой», - считает А.ФЕЛЬДМАН. Также, по его мнению, конкретные особенности социально-экономического развития каждого из этих городов в отдельности нужно закрепить отдельными законами.

Аргументируя свою позицию, А.ФЕЛЬДМАН называет основные критерии, по которым определяется особенность перечисленных городов. В частности, по его словам, Львов - крупнейший приграничный город на западе, имеющий большие экономические перспективы. «В первую очередь это касается облегченного режима пересечения границы для жителей Львова, концентрации таможенных сервисов, открытия представительств европейских компаний», - перечисляет депутат.

В то же время Харьков – первая столица Украины, крупнейший город на границе с Россией, второй в стране по численности населения, центр науки, образования, культуры, высокотехнологичного производства. «Однозначно нужно предусмотреть специальный режим стимулирования этих естественных преимуществ», - считает А.ФЕЛЬДМАН.

Говоря о Донецке, депутат подчеркнул, что это - индустриальное сердце Украины. Однако, по его словам, в городе «такое количество социальных, экологических и прочих проблем, что их невозможно решить при сохранении бюджетной уравниловки».

Что касается Одессы, то она является первым портовым городом в государстве, и «те нормативы финансирования и механизмы стимулирования экономики, которые подходят для рядового областного центра, не подойдут для Одессы». А.ФЕЛЬДМАН уверен, что если городу дать дополнительные возможности, то он превратится в «Черноморский Амстердам».

При этом депутат считает, что период экономического роста, где основные акценты делались на дозагрузку простаивающих мощностей, перепродажу земельных участков и открытие офисов крупных компаний в Киеве, закончился, а возможности для дальнейшего роста нужно искать в регионах и других городах.