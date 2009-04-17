Минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума

Минимальная заработная плата в Украине должна устанавливаться на уровне прожиточного минимума.

Об этом говорится в решении трудового арбитража по результатам рассмотрения коллективного трудового спора между Федерацией профсоюзов Украины и Кабинетом министров Украины, сообщили УНИАН в ФПУ.

Пресс-служба Федерации отметила, что рассмотрение продолжалось с 11 февраля по 17 апреля текущего года, и предметом конфликта было необеспечение трудовых и социально-экономических прав граждан в условиях кризиса, в частности при принятии госбюджета на 2009 год.

Председатель ФПУ Василий ХАРА в свое время объяснял, что на сегодня правительство не выполняет ряд пунктов Генерального соглашения, заключенного в апреле 2008 года между ФПУ и Кабмином, в которых речь идет о принципах взаимодействия между властью и профсоюзами. По словам В.ХАРЫ, именно невыполнение основных пунктов соглашения относительно установления социальных нормативов, соответствия минимальной зарплаты прожиточному минимуму, наличие задолженности по зарплатам и т. п. Заставило ФПУ вступить в коллективный трудовой спор с правительством.

В частности, профсоюзами были выдвинуты 12 требований, которые касались установления минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума, возвращение профсоюзам общественного контроля над установлением цен на газ для населения, возвращение задолженности по зарплате для работников предприятий государственной формы собственности и введение моратория на повышение цен и тарифов на социально важные товары и услуги и т. п.

Федерация отмечает, что кроме уровня минимальной зарплаты, также решением отменено Постановление Кабмина, которое исключило профсоюзы из процесса регулирования НКРЭ цены на газ для населения. ФПУ отмечает, что теперь общественный контроль над деятельностью НКРЭ будет возобновлен, что усилит социальную защиту широких слоев населения. Кроме того, трудовой арбитраж обязал Кабмин до 1 мая погасить задолженность по заработной плате перед работниками предприятий государственной формы собственности.

В.ХАРА отметил, что решение трудового арбитража будет иметь положительные последствия для социального диалога в стране и является еще одной победой профсоюзов в системной борьбе за трудовые и социально-экономические права граждан.

Как сообщалось, в рамках вступления Федерации в коллективный трудовой конфликт с правительством был создан трудовой арбитраж, куда вошли независимые специалисты, изучавшие требования ФПУ. Данная процедура регламентируется Законом Украины “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)”.