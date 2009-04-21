Въезд в киевские лесные зоны отдыха станет платным

Киевская городская государственная администрация инициирует введение платы за въезд в зоны массового отдыха на территории городских лесов. как сообщает портал "Дело", об этом говорится в плане подготовки регуляторных актов горадминистрации на 2009 год.

Администрация поручила коммунальному предприятию "Киевзеленстрой" разработать проект соответствующего распоряжения до июля.

По мнению мэрии, введение такой платы улучшит условия отдыха населения на территории городских лесов, уменьшит рекреационную нагрузку на лесные насаждения, улучшит их санитарное состояние и позволит предотвратить лесные пожары.

Ежегодно Киевгорадминистрация поручает лесопарковым хозяйствам -Дарницкому, Святошинскому и "Конча-заспа" - закрыть шлагбаумами 210 несанкционированных въездов в лес в апреле-сентябре для предотвращения пожаров.

Также ежегодно в апреле-мае "Киевзеленстрой" и лесопарковые хозяйства ликвидируют захламленность лесополос и стихийные свалки мусора, а в апреле-сентябре восстанавливают сеть минерализованных полос вокруг пожароопасных участков лесов и ремонтируют противопожарные водоемы, резервуары и подъезды к ним.

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Все зеленые насаждения на территории Киева занимают 56,5 тыс. га (в том числе 21,6 тыс. га - на границах городской застройки), что составляет 67,4% от всей территории города.