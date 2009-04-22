Украинские филантропы, кто они?

Редакция газеты «ДЕЛО» провела уникальное исследование частной филантропии в Украине. Главная задача этого проекта — показать, что нового происходит сейчас в этой сфере, каковы тенденции. Ведь украинская филантропия вышла на новый этап развития.

Основными тенденциями последних трех лет в этой сфере стали новые подходы и постоянный рост объемов благотворительности. Причем важно, что именно украинские филантропы заняли лидирующие позиции в этой области и стали внедрять новые правила игры.

А так было не всегда. Например, до 2006 года 90% инвестиций в эту сферу делали американцы. И если четыре года назад в рейтинге частных филантропов, активно действующих в Украине, выиграл бы Джордж Сорос и его фонд «Вiдродження» с ежегодным бюджетом в 7 миллионов долларов, то сейчас его намного обогнали два ведущих украинских филантропа — Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

Но кроме количественных изменений в благотворительности, произошли и изменения качественные. Прежде всего, стал другим сам подход к филантропии. И до этого очень многие люди занимались традиционной благотворительностью по принципу «попросили — дал». Но сейчас у крупнейших игроков появилась потребность заниматься этим профессионально, системно. Эту главную тенденцию отметили все руководители ведущих фондов страны.

Такая нацеленность на результат требует соблюдения правил игры, принятых во всем мире. И основное — прозрачность. Потому что только так выделенные средства могут расходоваться максимально эффективно. Кроме того, для эффективной работы благотворительных программ нужны поддержка и понимание общества. А оно изменит свою настороженную позицию к благотворительным фондам опять же при условии их открытости.

Насколько украинские филантропы готовы к «прозрачной» благотворительности, показал наш проект «Филантропы Украины». Мы пригласили принять участие в нем более 150 состоятельных бизнесменов и политиков, которые занимаются благотворительностью. Предложили им заполнить несложную анкету, указав в ней сумму затрат на филантропию в 2008 году и основные проекты, которые финансировались. Оказалось, что многие филантропы не готовы предоставить такой публичный отчет. Кто-то сослался на скромность, кто-то на слишком маленькую сумму, а кто-то до сих пор полагает, что «филантропия — дело интимное».

В итоге участниками проекта стали двенадцать филантропов. Анкеты прислало большее количество благотворителей, однако они не преодолели порог в миллион гривен.

Наше законодательство не требует от благотворительных фондов обязательной отчетности, как это принято в большинстве европейских стран и США. Однако участники нашего проекта продемонстрировали, что ведут эту деятельность по правилам, принятым во всем цивилизованном мире.

Мы решили не рейтинговать филантропов по принципу финансового вклада. Ведь в данном случае важна не только сумма затрат, а сам факт работы этих людей по мировым стандартам.

Тем более что у каждого из участников проекта «Филантропы Украины» разные возможности, задачи и цели их благотворительной деятельности. Разумеется, реализация таких масштабных проектов, как программы «Остановим туберкулез» Фонда «Развитие Украины» или «Колыбели надежды» Фонда Виктора Пинчука, требуют миллионных вложений. Но не менее важна и планомерная деятельность других благотворителей, направленная на помощь малообеспеченным согражданам, не требующая таких огромных вложений.

Благотворительные программы Рината Ахметова Фактически потраченная сумма на благотворительную деятельность в 2008 году — 244,62 млн. грн.

Благотворительный фонд «Развитие Украины»

«Остановим туберкулез» Подготовлен закон «О внесении изменений в Закон Украины «О борьбе с заболеванием туберкулезом» и Гражданский процессуальный кодекс Украины». Отслеживается наличие и качество противотуберкулезных препаратов в регионах. Завершен ремонт в трех тубдиспансерах. Закуплено медицинское оборудование в детские отделения противотуберкулезных больниц на 1,8 млн. грн.

Сумма 20,66 млн. грн.

«Рак излечим» Цель проекта — поднять украинскую онкологическую службу на мировой уровень. $10 млн. направлено на строительство и оснащение радиологического корпуса в Национальном институте рака, еще $10 млн. — на усовершенствование онкологической службы Западной Украины и $40 млн. — на создание современного центра борьбы против рака в Донецкой области. В Донецке уже работает оборудование стоимостью свыше 9 млн. грн.

Сумма 31,98 млн. грн.

«Детская больница будущего» Фонд поддерживает проект создания современной детской больницы.

Сумма 21,75 млн. грн.

Реставрация Дома Митрополита в Национальном заповеднике «София Киевская» Завершена реставрация Дома Митрополита. Состоялась первая в Украине выставка экспозиций из Лувра. Финансирование «Софии Киевской» за 2005-2008 годы составило около 36 млн. грн.

Сумма 18,97 млн. грн.

Восстановление Национального музея народной архитектуры и быта в с. Пирогово Завершена реставрация пяти мельниц и свыше 1,8 тыс. кв. м кровли памятников деревянной архитектуры. Куплены пожарные машины. В целом Фонд Рината Ахметова направит на реставрацию музея 15 млн. грн.

Сумма 4,38 млн. грн.

«Многодетные семьи» Фонд поддержал совместный проект власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка». Под свою опеку Фонд взял 44 многодетных семьи из 4 областей Украины. 39 многодетных семей уже переселились в новые и отремонтированные дома. В целом на реализацию проекта направлено свыше 17 млн. грн.

Сумма 12,33 млн. грн.

«Развитие семейных форм воспитания» Фонд инициировал разработку закона Украины «Про организационно-правовые меры деятельности органов опеки и попечительства». В Донецкой области создано два детских дома семейного типа. Совместно с ВГО «Магнолия» запущена кампания «Цій дитині потрібна родина».

Сумма 4,22 млн. грн.

«Журналистика цифрового будущего» Совместный проект с Киево-Могилянской академией. Обучает журналистов современным цифровым технологиям. Получили дипломы 20 слушателей. Журналисты перенимали опыт американских редакций Washington Post, «Голос Америки». В октябре 2008 года набрано 25 новых слушателей.

Сумма 1,66 млн. грн.

Докторская программа (Ph.D.) по массовым коммуникациям Проект, стартовавший 1 октября 2008 года, поможет Украине интегрироваться в европейское научное сообщество, подготовив научно-педагогические кадры высшей квалификации. Совместный проект с Киево-Могилянской академией рассчитан на 4 года. Обучение для докторантов бесплатное.

Сумма 0,57 млн. грн.

Адресная помощь Обеспечено лечение 295 человек, в фокусе — дети с тяжелыми заболеваниями.

Помощь медицинским учреждениям — детскому отделению Национального института рака, детской реанимации Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины и др.

Сумма 8,55 млн. грн.

Помощь в чрезвычайных ситуациях Помощь тем, кто потерял родных и близких после взрывов на шахтах им. К. Маркса, «Краснолиманская», «Дуванная»; детям, чьи родители погибли во время урагана во Львове. Помощь семьям погибших и пострадавших от наводнения на Западной Украине.

Сумма 7,46 млн. грн.

Прочие проекты «УНИАН-Здоровье». Разработка закона о благотворительности. Сайт «Архитектурный процесс». Проект «Малая Родина».

Сумма 1,04 млн. грн.

Благотворительный фонд «Эффективное управление» Концепция экономического развития Украины

Комплексная программа реформ, необходимых Украине в среднесрочной перспективе (2008-2015 годы) предусматривает 23 направления реформ. В числе приоритетных выделены: хозяйственное законодательство, налоговая реформа, сельское хозяйство, административная реформа и евроинтеграция (создание зоны свободной торговли с ЕС). Цель проекта — осуществление технической помощи парламенту и правительству в разработке и внедрении необходимых реформ в каждом из направлений.

Сумма 42,86 млн. грн.

Содействие в подготовке ЧЕ по футболу в Украине Евро-2012 Результатом проекта стала разработка проекта закона Украины «Об особенностях реализации проектов приоритетного строительства, необходимых для подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», которая была осуществлена совместными усилиями экспертов Фонда и другими отечественными и зарубежными специалистами.

Сумма 21 млн. грн.

Изучение конкурентоспособности Украины Проект по оценке конкурентоспособности Украины на национальном и региональном уровнях осуществляется Фондом в партнерстве со Всемирным Экономическим Форумом и по его методологии, которая лежит в основе ежегодного рейтинга ВЭФ «Отчет о глобальной конкурентоспособности». Отчет о конкурентоспособности украинской экономики-2008, наряду с определением глобального рейтинга Украины среди 131 страны, предоставляет рейтинг конкурентоспособности 12 отдельно взятых регионов. Фонд провел круглые столы о конкурентоспособности украинских регионов в пяти городах Украины.

Сумма 3,54 млн. грн.

Экономическое развитие регионов Проект осуществляется в партнерстве с Monitor Group и местными властями. Для осуществления проекта были выбраны два региона: Донецкая область и город Львов. Проекты состоят из двух фаз. Первая включает диагностику экономики региона/города и определение конкурентоспособных кластеров. Вторая — разработку детального плана действий по реализации стратегии экономического развития региона/города. Целью проекта является улучшение качества жизни граждан путем разработки и внедрения стратегии повышения конкурентоспособности выбранных регионов за счет развития кластеров — «локомотивов роста» региональной экономики.

Сумма 9,12 млн. грн.

Программа публичных дебатов Проект публичных дебатов на темы развития экономики и бизнеса в Украине осуществляется в партнерстве с компанией Intelligence Squared. Цель дебатов — представить существующие аргументы, влияющие на экономическую политику, изучить альтернативные пути рассмотрения сложных и противоречивых вопросов экономики и бизнеса в Украине. В течение 2009 года Фонд планирует провести серию дебатов. Для их проведения отобраны такие важные темы, как реформы в сельском хозяйстве и земельных отношениях, целесообразность проведения экономических реформ в период кризиса, теневая экономика, административная реформа, налогообложение и другие.

Сумма 0,66 млн. грн.

ФК «Шахтер» «Школьный Клуб» Пропаганда здорового образа жизни среди детей школьного возраста

Сумма 2,65 млн. грн.

Акция «1 сентября» Оказание благотворительной помощи общеобразовательным школам

Сумма 2,56 млн. грн.

Акция «Шахтер — детям!» Оказание благотворительной помощи детям-сиротам, детям из неблагополучных семей и больным детям

Сумма 4,55 млн. грн.

«Малая Родина» Оказание благотворительной помощи детским учреждениям г. Донецка.

Сумма 3,08 млн. грн.

«Рак излечим» Благотворительная помощь Донецкому онкоцентру:

разработка предпроектной документации

Сумма 0,48 млн. грн.

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны Оказание благотворительной помощи ветеранам ВОВ (Марьинский госпиталь)

Сумма 0,11 млн. грн.

Адресная благотворительная помощь

Оказание помощи по обращениям

Сумма 1,3 млн. грн.

По материалам портала «Дело»