Пенсионный фонд назначил 192,4 тыс. пенсий

В первом квартале 2009 г. органы Пенсионного фонда Украины назначили более 192,4 тыс. пенсий, что на 34 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. проведено 196,9 тыс. перерасчетов пенсий, с 1 марта 157,9 тыс. пенсионеров повышены размеры пенсий в связи с ростом средней заработной платы в прошлом году. Кроме того, с 1 апреля повышены пенсии 10,2 млн. пенсионеров.