Субсидии для оплаты ЖКУ составили 27,2 млн. грн

В январе-марте т.г. жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 27,2 млн. грн., что на 2 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 23,8 млн. грн., в сельской - 3,4 млн. грн.

В январе-марте т.г. были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 237,2 тыс. семей (85,7% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 187,2 тыс., в сельской - 50 тыс. семей. В Госкомстате отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 14,7 тыс. или на 5,8%.

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью в марте т.г. уменьшился, по сравнению с мартом прошлого года, на 4,9% и составил 71 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидии наблюдался в Днепропетровской, Ривненской, Львовской и Ивано-Франковской областях (191-186 грн.), наименьший - в Херсонской области, Крыму и Житомирской области (10-24 грн.).