КГГА опровергает информацию об отключении от канализации должников

В Киевской городской государственной администрации опровергают информацию о намерениях отключать от канализации злостных должников за коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, столичная власть не принимала никаких распоряжений о применении мер влияния на должников по оплате коммунальных услуг в виде ограничения предоставления отдельных услуг, в частности водоотвода.

Согласно статистическим данным, киевляне оплачивают коммунальные услуги почти стопроцентно, в отличие от жителей многих других городов Украины. Сейчас в столице количество злостных неплательщиков составляет всего 0,7%. Благодарная киевлянам за такое добросовестное отношение к своим обязательствам, городская власть в прошлом году положила начало программе поддержки и поощрения добросовестных плательщиков, заметили в пресс-службе КГГА.

«Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы не впадать в крайности, то есть применение отключений от жилищно-коммунальных услуг и тому подобное. Мы будем внедрять дифференцированный подход, что позволит защитить особо уязвимые слои населения. Все граждане, которые не могут своевременно уплатить всю сумму задолженности, будут иметь возможность заключить предусмотренный действующим законодательством договор о реструктуризации долга с жилищно-эксплуатирующей организацией. При условии заключения такого договора никакие санкции не могут быть применены», – отметил и.о. директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» Станислав КАПЛУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля с.г. прокуратура столицы запретила КГГА взыскивать коммунальные долги с киевлян с помощью коллекторских компаний.

В частности, прокуратура опротестовала распоряжение КГГА № 1804 от 31 декабря 2008 года «О механизме сотрудничества с жилищно-эксплуатационными организациями и потребителями по вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги» и № 160 от 12 февраля 2009 года «О мерах, направленных на улучшение ситуации с уплатой за жилищно-коммунальные услуги», которыми утвержден порядок применения жилищно-эксплуатационными организациями столицы мер, направленных на обеспечение своевременной оплаты и погашения задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, и, в частности, привлечения к ее взысканию на конкурсной основе специализированных предприятий, так называемых коллекторских компаний.

Сегодня, 22 апреля, муниципальная газета «Вечерний Киев» (№52 (18387)) со ссылкой на директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» КГГА Станислава КАПЛУНЕНКО сообщила, что власть столицы планирует заставить злостных неплательщиков за коммунальные услуги уплатить долги, применив техническое ограничение доступа к канализации в их квартирах.

«На сегодняшний день есть два способа погашения задолженности: в судебном порядке или через техническое ограничение предоставления услуги, которая систематически не оплачивается. В городе Киеве и в других городах Украины есть практика технического ограничения канализационных стоков. В существующей ситуации это почти единственный действенный способ решить вопрос погашения задолженности», - цитировала газета С.КАПЛУНЕНКО.