Зарплаты президентов мира

Недавно были обнародованы официальные заработки руководства страны. Портал «Дело» сравнил доход главы украинского государства с зарплатами президентов других государств, сопоставив цифры с ВВП стран. Показатель ВВП в данном случае - это валовый внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по паритетной покупательской способности.

Виктор Ющенко Украина

Зарплата составляет чуть более половины официальных доходов украинского президента, остальное – дивиденды и проценты по вкладам. Сейчас обсуждается вопрос о сокращениях в 2 раза президентской зарплаты в связи с кризисом.

Зарплата: $5300

ВВП: $7633

Дмитрий Медеведев Россия

Рублевая зарплата российского президента за год обесценилась на треть – из-за девальвации. Случилось ли то же самое с 2,8 млн руб., которые Медведев хранит в банках, зависит от валюты вкладов. А ее пресс-служба Кремля не раскрывает.

Зарплата: $10300

ВВП: $16160

Лех Качиньский Польша

Не исключено, что скоро польский президент будет получать зарплату в евро. МВФ порекомендовал странам Восточной Европы, оказавшимся среди главных жертв кризиса, заменить свои обесценившиеся валюты на европейские. Вот только пойдет ли на это патриот Качиньский.

Зарплата:$7200

ВВП: $17560

Николя Саркози Франция

Французская пресса уже не раз упрекала президента за то, что он проводит отпуск на виллах и яхтах своих богатых друзей. Но как прикажете еще поступать Саркози? Зарплата у французского президента хорошая, однако образ жизни миллионера вести не позволяет.

Зарплата: $26000

ВВП: $34261

Кристина Фернандес Де Киршер Аргентина

Полтора года назад Кристина Киршер сменила на посту своего мужа. Нестор Киршер не только помог супруге стать президентом, но и позаботился и о ее зарплате. Незадолго до ухода он вдвое повысил президентское жалованье – чтобы главу государства было сложнее подкупить.

Зарплата: $4000

ВВП: $14354

Сусило Бамбанг Юдойоно Индонезия

Отставному генералу и шестому президенту в истории страны не позавидуешь. Маленька зарплата – большие проблемы. К традиционным – терроризм и сепаратизм – добавился еще и экономический кризис. Индонезийский экспорт упал на треть. Но президент не унывает: он планирует пережить кризис, направить страну на новый курс реформ и поднять зарплату бюджетникам. Наверное, и о себе господин Юдойоно не забудет.

Зарплата: $450

ВВП: $3990

Умару Яр-Адуа Нигерия

Годы высоких цен на нефть не превратили Нигерию в богатую страну, зато помогли формированию имиджа одного из самых коррумпированных государств мира. Под лозунгом борьбы с этим злом Яр-Адуа и победил на выборах в 2007 г. Выполнять обещания приходится за скромную по мировым меркам зарплату.

Зарплата: $2142

ВВП: $2500

Барак Обама США

Если бы после Гарварда Обама реализовал себя в юриспруденции так же успешно, как в политике, он бы уже был партнером в одной из ведущих юридических фирм США и зарабатывал по $2 млн в год. А так приходится выводить Америку из кризиса за куда меньшее жалованье.

Зарплата: $33300

ВВП: $47000

По материалам портала “Дело»