Зарплаты президентов мира
У Ющенко больше, чем у президента Нигерии
Недавно были обнародованы официальные заработки руководства страны. Портал «Дело» сравнил доход главы украинского государства с зарплатами президентов других государств, сопоставив цифры с ВВП стран. Показатель ВВП в данном случае - это валовый внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по паритетной покупательской способности.
Виктор ЮщенкоУкраина
Зарплата составляет чуть более половины официальных доходов украинского президента, остальное – дивиденды и проценты по вкладам. Сейчас обсуждается вопрос о сокращениях в 2 раза президентской зарплаты в связи с кризисом.
Зарплата: $5300
ВВП: $7633
Дмитрий МедеведевРоссия
Рублевая зарплата российского президента за год обесценилась на треть – из-за девальвации. Случилось ли то же самое с 2,8 млн руб., которые Медведев хранит в банках, зависит от валюты вкладов. А ее пресс-служба Кремля не раскрывает.
Зарплата: $10300
ВВП: $16160
Лех КачиньскийПольша
Не исключено, что скоро польский президент будет получать зарплату в евро. МВФ порекомендовал странам Восточной Европы, оказавшимся среди главных жертв кризиса, заменить свои обесценившиеся валюты на европейские. Вот только пойдет ли на это патриот Качиньский.
Зарплата:$7200
ВВП: $17560
Николя СаркозиФранция
Французская пресса уже не раз упрекала президента за то, что он проводит отпуск на виллах и яхтах своих богатых друзей. Но как прикажете еще поступать Саркози? Зарплата у французского президента хорошая, однако образ жизни миллионера вести не позволяет.
Зарплата: $26000
ВВП: $34261
Кристина Фернандес Де КиршерАргентина
Полтора года назад Кристина Киршер сменила на посту своего мужа. Нестор Киршер не только помог супруге стать президентом, но и позаботился и о ее зарплате. Незадолго до ухода он вдвое повысил президентское жалованье – чтобы главу государства было сложнее подкупить.
Зарплата: $4000
ВВП: $14354
Сусило Бамбанг ЮдойоноИндонезия
Отставному генералу и шестому президенту в истории страны не позавидуешь. Маленька зарплата – большие проблемы. К традиционным – терроризм и сепаратизм – добавился еще и экономический кризис. Индонезийский экспорт упал на треть. Но президент не унывает: он планирует пережить кризис, направить страну на новый курс реформ и поднять зарплату бюджетникам. Наверное, и о себе господин Юдойоно не забудет.
Зарплата: $450
ВВП: $3990
Умару Яр-Адуа Нигерия
Годы высоких цен на нефть не превратили Нигерию в богатую страну, зато помогли формированию имиджа одного из самых коррумпированных государств мира. Под лозунгом борьбы с этим злом Яр-Адуа и победил на выборах в 2007 г. Выполнять обещания приходится за скромную по мировым меркам зарплату.
Зарплата: $2142
ВВП: $2500
Барак ОбамаСША
Если бы после Гарварда Обама реализовал себя в юриспруденции так же успешно, как в политике, он бы уже был партнером в одной из ведущих юридических фирм США и зарабатывал по $2 млн в год. А так приходится выводить Америку из кризиса за куда меньшее жалованье.
Зарплата: $33300
ВВП: $47000