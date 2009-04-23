За отставку Черновецкого высказались уже 5 тыс. киевлян

В Интернет-голосовании, которое проводит гражданское движение «Настоящие киевляне», за отставку Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности Киевского городского председателя уже проголосовали 5 тыс. киевлян.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители инициативной группы гражданского движения «Настоящие киевляне» Глеб ЛЕШКОВ, Татьяна БЕЛЕЦКАЯ, Роман ГОЛОВНЯ, Виктор ЧЕРЕНЬКО.

«Только за первые две недели в общественном референдуме за отставку ЧЕРНОВЕЦКОГО приняли участие 5 тысяч киевлян. Все они зарегистрировались на специально созданном сайте www.kosmos-stop.org. Это первые результаты акции, которая будет продолжаться, чтобы добиться реальной отставки мэра Киева», - сказал Г.ЛЕШКОВ.

В свою очередь Т.БЕЛЕЦКАЯ отметила, что сейчас инициативная группа начинает второй этап акции. «Мы будем раздавать листовки и информацию киевлянам, будем общаться с людьми, раздавать анкеты, поскольку не у всех киевлян есть доступ к Интернету», - пояснила она.

Организаторы интернет-голосования сообщили, что в ближайшее время планируется создать специальные мониторинговые бригады, которые будут следить за попытками подкупа киевлян и направлять информацию и данные о выявленных злоупотреблениях в СМИ и правоохранительные органы. «Главная наша задача – разбудить киевлян, ведь ЧЕРНОВЕЦКИЙ победил на выборах благодаря пассивности жителей столицы», - считает Г.ЛЕШКОВ.

«Это вынужденная мера, сейчас мы ищем единомышленников. Безусловно, отставка мэра - это только первый этап. Мы хотим конструктивности, хотим выяснить, каким должен быть мэр», - добавил в свою очередь В.ЧЕРЕНЬКО.

Как сообщал УНИАН, интернет-голосование за отставку мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО началось 7 апреля.

Вчера, 22 апреля, сайт был заблокирован, но сегодня работа интернет-страницы была возобновлена.