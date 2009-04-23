Киевсовет решил пока не повышать коммунальные тарифы
Вопрос будет рассмотрен позже
Депутаты Киевского городского совета поддержали предложение заместителя Киевского городского председателя, секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО не голосовать сегодня по проекту решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе.
Как передает корреспондент УНИАН, было принято решение лишь заслушать доклады и получить как можно больше информации относительно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, связанной с тарифами, и не проводить никаких голосований по этому вопросу.
Соответствующую инициативу поддержали 100 из 111 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.
Таким образом, проект решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» будет рассмотрен позже. Когда именно – пока не известно. Но принято решение всю информацию из докладов, которые сделали исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, председатель профильной комиссии Киевсовета Юрий БОНДАРЬ, а также представители трудовых коллективов предприятий жилищно-коммунального хозяйства Киева Тамара КОСТЮК и другие, свести к конкретным заключениям и, исходя из них, предлагать выход из сложной ситуации в городе.
Во время доклада А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что раньше предусматривалось провести общественные обсуждения тарифов на жилищные услуги по каждому дому отдельно. Вместе с тем, пока предлагается отложить это, и дождаться ответа на обращение к Кабинету министров, в котором киевская власть просила пересмотреть постановление Кабмина и разрешить жильцам домов выбирать для себя необходимое количество услуг с учетом возможностей и потребностей. На сегодняшний день, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, это постановление предусматривает 26 обязательных для жильцов услуг, что значительно повышает плату за жилищные услуги.
В свою очередь, Т.КОСТЮК проинформировала, что тарифы, действуют в городе сегодня, покрывают расходы предприятий на 42%.