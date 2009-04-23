Крюковский вагоностроительный сократит до 2,5 тыс. человек

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в июне т.г. планирует сократить до 2,5 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на коллегии Полтавской облгосадминистрации начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры ОГА Тарас ТКАЧЕНКО.

По его словам, за три месяца текущего года наибольший спад производства наблюдается на предприятиях машиностроения – 70%.

"Из общего количества 9 тысяч рабочих вагоностроительного завода 2,5 тысячи уже предупредили о сокращении в июне. И это лишь первая часть сокращения, еще 1200 человек планируется сократить в июле", – сказал Т.ТКАЧЕНКО.

Он объяснил, что такая ситуация на предприятии сложилась из-за невыплаты "Укрзализницей" долга предприятию за поставленные вагоны и невозмещение НДС.

По словам губернатора Полтавской области Валерия АСАДЧЕВА, он постоянно ведет переговоры с руководством предприятия и "Укрзалзницей" о выплате долга.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 марта т.г. «Укрзализныця» погасила четверть задолженности перед Крюковским вагоностроительным заводом. В первом квартале 2009 года заводу было выплачено 880 млн. грн. долга за вагоны, что составляет 25% общей суммы задолженности.

По информации председателя правления Крюковского вагоностроительного завода Евгения ХВОРОСТА, по состоянию на 12 января т.г. "Укрзализныця" задолжала предприятию около 240 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов.