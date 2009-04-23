Прокуратура обещает отреагировать на отключение воды в Киеве

Прокуратура Киева заверяет, что отреагирует должным образом на действия «Киевводоканала» в случае незаконного и необоснованного ограничения водоснабжения жителей столицы.

Об этом УНИАН сообщил прокурор г. Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Мы обязательно отреагируем в соответствии с действующим законодательством, если в действиях «Киевводоканала» будут выявлены необоснованные и немотивированные поступки», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 апреля, гендиректор «Киевводоканала» Ярослав ФИЛАТОВ не исключил, что ОАО «АК «Киевводоканал», возможно, перейдет на почасовую подачу воды.

По словам Я.ФИЛАТОВА, причиной этого является катастрофическая ситуация с финансированием необходимых работ в компании. «Катастрофически растет задолженность перед «Киевэнерго», сегодня она составляет 573 млн. грн. Понимая необходимость платить за это, - а мы не в состоянии – не понятно, что в ближайшее время сделает руководство этой компании в отношении «Киевводоканала». Вероятнее всего, будет отключение наших насосных станций, агрегатов, и опять же в этой ситуации возможно даже не почасовое, а полное прекращение водоснабжения города», - заявил Я.ФИЛАТОВ.