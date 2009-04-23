ЕК: Украине придется увеличить пенсионный возраст

Европейская комиссия не исключает, что Украине придется увеличить пенсионный возраст и ограничить привилегированные пенсии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в докладе относительно прогресса Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

В документе отмечается, что в 2008 году Украина ввела ряд изменений в пенсионной системе, которые, среди прочего, включали в себя увеличение коэффициента пенсий за каждый год трудового стажа для всех нынешних и будущих пенсионеров с 1 до 1,35, и одновременно – перерасчет текущих пенсионных выплат. Эта политика могла привести к увеличению среднего уровня пенсий на 43%.

“С взрывом пенсионных расходов дополнительные сильные мероприятия, такие как уменьшение коэффициента пенсионных отчислений, увеличение пенсионного возраста и уменьшение привилегированных пенсий, могут быть необходимыми для возобновления стабильности системы”, - отмечается в докладе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 октября 2008 года повысил пенсионные выплаты для всех категорий пенсионеров, увеличив коэффициент начисления пенсий за один год трудового стажа до 1,35.

План действий является практическим инструментом сотрудничества ЕС с третьими странами в рамках Европейской политики соседства. Ежегодно Еврокомиссия готовит отчеты относительно прогресса в реализации Плана действий.