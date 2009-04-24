Необходимы дополнительные меры для развития Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства и Киевской городской государственной администрации принять дополнительные меры для улучшения социально-экономического развития столицы.

Об этом говорится в указе главы государства, текст которого обнародовало официальное Интернет-представительство Президента.

Так, с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Киева Президент поручил правительству и КГГА обеспечить надлежащее финансирование строительства центра раннего выявления онкологических заболеваний с целью введения его в эксплуатацию до 1 декабря 2009 года, первой очереди строительства центра инфекционных болезней Александровской клинической больницы (введение в эксплуатацию до 1 июля 2010 г.), а также реконструкции корпусов городской клинической больницы №14 для размещения Киевского городского центра крови (введение их в эксплуатацию до 1 октября в 2010 г.).

Во-вторых, В.ЮЩЕНКО требует безусловного соблюдения требований законодательства Украины по осуществлению государственной регистрации распоряжений председателя КГГА о регулировании тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения, как задевающие права, свободы и законные интересы граждан.

Киевской горгосадминистрации отдельно поручается разработать в двухмесячный срок при участии общественных организаций предпринимателей и внести на рассмотрение городского совета проекты порядка размещения временных сооружений и малых архитектурных форм, который определял бы, в частности, схемы расположения и порядок установления и демонтажа таких объектов. КГГА также должен разработать проект изменений к Методике расчета арендной платы за пользование имуществом территориальной общины города с целью внедрения экономически обоснованных размеров арендной платы за пользование коммунальным имуществом, закрепленным за метрополитеном.

Президент также настаивает на внесении изменений в Условия организации и проведения конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в Киеве относительно требований в состав конкурсного комитета по проведению конкурсов по определение перевозчиков в соответствие с законодательством Украины.

Мэрия, также в двухмесячный срок, должна разработать изменения к Порядку размещения внешней рекламы в столице в части внедрения дополнительных механизмов предотвращения злоупотреблением во время выдачи разрешений на ее размещение.

Также глава государства требует от столичных субъектов ведения хозяйства, осуществляющих ритуальные услуги, обеспечить беспрепятственный доступ жителей к кладбищам города. Вместе с тем, Антимонопольному комитету, Госинспекции по контролю за ценами и прокуратуре города поручено осуществить в двухмесячный срок проверку соблюдения прав граждан на захоронение, соблюдение законов Украины по защите экономической конкуренции, ценообразования, бюджетного законодательства во время предоставления ритуальных услуг в Киеве и предпринять в случае необходимости соответствующие меры реагирования.

Прокуратуре Киева В.ЮЩЕНКО поручил активизировать работу по надзору за соблюдением в столице права на предпринимательскую деятельность, соблюдение законов в этой сфере Киевским городским советом и Киевской горгосадминистрацией, в том числе во время решения вопросов, касающихся застройки города, размещения временных сооружений и МАФов, аренды коммунального имущества, осуществления хозяйственной деятельности в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, алкогольными и табачными изделиями и перевозок на городских маршрутах.