Зарплаты бюджетникам можно платить из благотворительных взносов
18:36, 24 апреля 2009Соцполитика
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Постановление Кабмина
Кабинет министров разрешил направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработных плат работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №368 от 14 апреля, размещенном на сайте правительства.
Этим постановлением вносятся изменения в постановление Кабмина от 4 августа 2000 № 1222 о порядке получения благотворительных взносов и пожертвований бюджетными учреждениями.
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