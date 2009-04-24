Указ по развитию Киева подписан после совещания с общественностью

Киев. 24 апреля. УНИАН. Указ Президента Украины «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Киева» подписан по итогам совещания с представителями общины города, заявляет заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента Украины в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по ее словам, глава государства Виктор ЮЩЕНКО был детально проинформирован о проблемах, с которыми сталкиваются киевские предприниматели, а также работники транспортной сферы, здравоохранения, социальные работники.

Требуя их решения, еще в конце марта представители Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, Ассоциации владельцев малых архитектурных форм, Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица», Киевского городского союза ветеранов Афганистана и других общественных организаций проводили пикетирование административного здания КГГА.

В связи с этим Секретариат Президента инициировал проведение 3 апреля совещания, во время которого представители упомянутых общественных объединений имели непосредственную возможность высказаться по поводу незаконности некоторых актов Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации, регулирующих предпринимательскую деятельность, транспортную, социальную и гуманитарную сферы.

«Обсуждались проблемы функционирования сферы пассажирских перевозок, размещения и установления малых архитектурных форм, отдельные аспекты эффективности использования имущества территориальной общины, надлежащего финансирования заведений здравоохранения, вопросы своевременности выплаты заработной платы, обеспечения медикаментами и введения в них платных услуг, квалифицированными кадрами, возобновления строительства учреждений, которые имеют общегосударственное значение, а также другие проблемы, требующие немедленного решения и вмешательства киевских властей», - сообщила М.СТАВНИЙЧУК, которая председательствовала на совещании. В мероприятии приняли участие представители руководства КГГА, правоохранительных органов Киева, центральных органов исполнительной власти.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, по каждому вопросу повестки дня совещания заслушаны позиции представителей общественности и власти, обсуждены замечания и предложения, отработаны единые общие подходы к дальнейшему реформированию отдельных отраслей в Киеве.

В частности, все участники совещания согласились с необходимостью немедленного нормативного урегулирования проблемы размещения временных сооружений и малых архитектурных форм, введения экономически обоснованных размеров арендной платы за пользование коммунальным имуществом, приведение актов киевской городской власти по вопросам регулирования городских перевозок в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины, обязательного создания условий для участия общественности в разработке и принятии регуляторных актов.

Отдельно обращено внимание правоохранительных органов на необходимость активизации работы по надзору за соблюдением в Киеве права на занятие предпринимательской деятельностью, соблюдением Киевсоветом и КГГА действующего законодательства, в том числе по застройке города, организации городских перевозок, осуществления хозяйственной деятельности в сфере розничной торговли и тому подобное.