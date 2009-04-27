1 мая Евпатория и Ялта откроют курортный сезон 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, приуроченные к открытию сезона мероприятия продлятся несколько дней.

1 мая в Евпатории пройдут «Парад курорта», выставки аэродизайна, декоративных птиц, цветов, гала-концерт, откроется международный чемпионат живой статуи, выступят ди-джеи Крыма.

2 мая праздные мероприятия переместятся в историческую часть Евпатории, на улицу Караимскую. Здесь пройдут этнический концерт, праздник шашлыка, выставка работ художников и мастеров-умельцев, перфоманс участников фестиваля живых скульптур. В этот же день в городе на набережной имени Терешковой организуют файер-шоу «Симфония огня».

3 мая в Евпатории состоится праздник духовой музыки.

В Ялте на открытие сезона ожидают актрису Анастасию ЗАВОРОТНЮК, певца Филиппа КИРКОРОВА, танцора Григория ЧАПКИСА.

1 мая состоится пресс-конференция мэра Ялты Сергея БРАЙКО с участием А.ЗАВОРОТНЮК. В этот же день в городе организуют гала-концерт «Ялта – берег дружбы» с участием ведущих коллективов крымского полуострова и праздничный фейерверк.

2 мая концертный сезон в Ялте откроет Анастасия ПРИХОДЬКО, которая в этом году представит Россию на «Евровидении».

3 мая в театре имени Чехова состоится первый Таврический бал с участием известных политиков, артистов, спортсменов. Его будет вести Г.ЧАПКИС. В рамках бала пройдет благотворительный аукцион, собранные средства передадут талантливой молодежи.

В этот же день в Ялте состоится концерт Ф.КИРКОРОВА.