Украина и РП готовы к введению малого приграничного движения

Пограничные службы Украины и Польши готовы к введению малого приграничного движения между странами.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом руководители служб заявили представителям консульств 17 европейских стран, которые на прошедших выходных посетили международный пункт пропуска Краковец-Корчова.

Украинская граница обеспечена всеми техническими и информационными средствами, необходимыми для тщательного и оперативного контроля ситуации на границе, отметил руководитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, генерал-лейтенант Артур ГОРБЕНКО. Все 12 пунктов пропуска, учитывая железнодорожные, готовы к обслуживанию участников малого приграничного движения, но решение этого вопроса в компетенции правительств двух стран, добавил он.

В свою очередь, комендант заставы Корчова отдела пограничного караула Польши Доминик ТРАЧ также подтвердил техническую готовность польского участка границы к введению малого приграничного движения.

Техническое обеспечение границы на примере международного пункта пропуска Краковец-Корчова на этих выходных продемонстрировали представителям консульств 17 европейских стран. Дипломаты также интересовались процессом экстрадиции задержанных нелегалов, обращением с гражданами в случае выявления у них поддельных документов, а также обсуждали возможность более тесного обмена информацией между консульствами и пограничниками.

Как сообщал УНИАН, в Польше заверяют, что внутригосударственные процедуры согласования Соглашения о правилах местного приграничного движения между Украиной и Польшей будут завершены в ближайшее время, и до 1 июня текущего года документ вступит в силу.