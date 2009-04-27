Сколько украинцев живет в России и почему там нет украинских школ

Сегодня на брифинге в Москве по текущим вопросам внешней политики России официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко подробно ответил на вопрос СМИ относительно гуманитарных прав украинцев, проживающих в России.

УНИАН в полном объеме публикует ответ А.Нестеренко, размещенный на официальном сайте российского МИДа, т.к. он содержит много интересной информации, которая прямо и косвенно дает представление о положении украинцев в России.

Вопрос: На Украине нередко сетуют на «бесправное положение» российских украинцев и отсутствие в Российской Федерации системы государственного образования на украинском языке. Как бы Вы могли прокомментировать подобного рода упреки?

Ответ: Российская сторона уже излагала свою позицию по данному вопросу. Однако наши украинские партнеры на фоне важных политических событий или визитов, как правило, вновь к нему возвращаются. Ситуация на самом деле выглядит следующим образом.

В Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, общее количество украинцев составляет 2 942 963 человек (из них 76,5% - городское население, 23,5% - сельское).

Наибольшее число украинцев проживает в г. Москве (253600 чел.), Тюменской области (211400 чел.), Московской области (147800 чел.), Краснодарском крае (131800 чел.), Ростовской области (118500 чел.), Приморском крае (94100 чел.), г.Санкт-Петербурге (87100 чел.), Воронежской области (73700 чел.), в Ханты-Мансийском автономном округе (123238 чел.), Ямало-Ненецком автономном округе (66080 чел.), Республике Коми (62115 чел.), Республике Башкортостан (55249 чел.), Республике Саха (Якутия) (34633 чел.), Республике Татарстан (24016 чел.), Республике Карелия (19248 чел.), Удмуртской Республике (11527 чел.).

В Российской Федерации действует свыше 90 украинских общественно-культурных объединений, среди которых: Общество украинской культуры Карелии, Общество им. Т.Шевченко (г.Санкт-Петербург), «Перевесло» (г.Воронеж), Новороссийское культурно-просветительское общество «ГУК», Общество украинской культуры Кубани (г.Краснодар), Центр украинской культуры г.Сочи, «Проминь» (г.Самара), «Криница», «Кобзарь» (г.Уфа), Украинское культурно-просветительское общество им. Т. Шевченко (г.Оренбург), «Серый клин», «Просвета» (г.Омск), «Едына родына» (г.Сургут), многочисленные общества украинской культуры в гг. Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Лангепасе, Радужном, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Владивостоке, Спасске, Уссурийске, Воркуте, Сыктывкаре, Ухте, Печоре, Усинске и других городах. Только в Москве зарегистрированы 4 таких общества, включая Объединение украинцев России и Объединение украинцев Москвы.

Несмотря на большую численность украинцев, проживающих на территории Российской Федерации, запросов на учреждение полноформатных школ со стороны родителей и общественных организаций в федеральные и региональные органы управления образованием практически не поступает. Это, очевидно, объясняется близостью восточнославянских языков и культур, общей историей (Киевская Русь, Московское государство, Российская империя, СССР) и единой православной христианской верой.

Помимо этого, культурные мероприятия, которые проводятся в Российской Федерации различными общественными организациями, в значительной степени учитывают потребности этнических украинцев.

По указанным причинам в Российской Федерации нет школ, где вся учебная программа преподается на украинском языке. Существуют лишь школы с этнонациональной (этнокультурной) составляющей. К ней отнесены: родной язык и литература, региональная (национальная) история, курсы истории родной культуры и т.п.

Такой компонент дает возможность, в случае необходимости, вводить в учебный процесс элементы, учитывающие локальную социокультурную специфику (например, обучение народным традициям, обычаям, танцам).

При этом в некоторых субъектах Российской Федерации, где есть спрос на удовлетворение этнообразовательных потребностей, для украинцев без каких-либо проблем создаются соответствующие условия.

Так, в Республике Башкортостан полноценно работают три воскресные школы: две в г.Уфе (школа № 9 им.Т.Шевченко, школа № 60 «Злагода согласия») и одна в г.Салават Юлаев. Для этих школ были закуплены учебники на Украине. В двух общеобразовательных учреждениях г.Уфы и в школах сел Золотоношка и Степановка по желанию родителей дети изучают предметы «украинский язык», «украинская литература», «украинская культура».

Украинский язык как предмет преподается с 1 по 11 классы в г.Санкт-Петербурге в общеобразовательном учреждении № 479, в двух школах г.Воркуты, в одной школе г.Краснодара, в славянских гимназиях городов Мурманска и Пензы, в лицее г.Томска.

В 1997 году открыто украинское отделение в Уфимском педагогическом колледже № 1. Украинский язык изучается в четырех общеобразовательных учреждениях Самарской области, в лицее г.Нового Уренгоя и средней школе г.Нижневартовска. Воскресные школы функционируют в городах Сургуте, Ноябрьске и Омске. В Республике Коми насчитывается шесть образовательных учреждений, где факультативно изучают украинский язык и литературу, и четыре воскресные школы. В настоящее время практически во всех городах, где имеются этнические украинцы, организуются учреждения дополнительного образования, в которых детей приобщают к украинской культуре, истории, языку. Например, в Республике Татарстан на базе общеобразовательного учреждения работает кружок «Лелеки».

Кроме того, в местах компактного проживания украиноязычного населения существуют школы с преподаванием украинского языка как предмета, а также школы, реализующие украинский этнонациональный компонент (города Москва, Воркута); как дополнительный предмет (факультативы, воскресные школы) украинский язык изучают в городах Ханты-Мансийске, Уфе, Нижнекамске, Казани, Омске, Оренбурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Сыктывкаре, Сочи, Сургуте, Нижневартовске, Тобольске, а также в Белгородской, Воронежской и Самарской областях.

Согласно пункту 5 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» содержание образования в конкретном учебном учреждении определяется им самостоятельно в соответствии с разрабатываемой, принимаемой и реализуемой программой. Это относится и к программам по языкам.

На основании пункта 4 статьи 55 указанного Закона при исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов согласно утвержденной образовательной программе.

В рамках федеральной целевой программы «Русский язык (2006-2010 годы)» в общеобразовательных школах разрабатывается и внедряется методика обучения русскому языку как неродному. Кроме того, проведены Дни русского языка на Украине и украинского языка в России, организована выставка книг российских издательств, популяризирующих русский и украинский языки, литературу, культуру, науку и образование.

Государственный открытый педагогический университет и его филиал в Уфе осуществляет подготовку (на договорной основе) учителей украинского языка. В рамках национально-регионального и вузовского компонента изучение украинского языка и культуры ведется в Воронежском, Волгоградском, Новосибирском государственных педагогических университетах. В 2008 году в Московском государственном лингвистическом университете (базовый вуз для стран СНГ в сфере языков и культур) открыт Центр украинского языка и культуры.

В девяти вузах России преподается украинский язык и литература - в МГУ им. М.В.Ломоносова, Московском государственном лингвистическом университете, Московском государственном институте международных отношений (университете), в Дипломатической академии МИД России, в Воронежском, Красноярском, Тюменском государственных университетах и Башкирском государственном педагогическом университете.

В Новосибирском государственном пединституте введена специализация на филологическом факультете «украинский язык и литература». В Тюменский государственный университет произведен набор студентов на специальность «украинский язык и литература», планируется открытие украинского отделения на филологическом факультете Томского государственного пединститута.

Следует отметить, что граждане Российской Федерации украинской национальности и русские из числа граждан Украины находятся в разной этнокультурной ситуации. Попытки сравнивать их положение, подсчитывая, например, только количество русских школ на Украине и украинских в России, являются неправомерными.

(27 апреля 2009 года, официальный сайт МИДа РФ)