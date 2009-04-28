10 вещей о сомалийских пиратах

За 15 лет, прошедших с тех пор, как вооруженные сомалийские рыбаки начали нападать на гражданские суда, пираты превратили море у побережья Восточной Африки в самые опасные воды в мире. Только в 2008 году в Аденском заливе, на жизненно важном морском пути для глобальной экономики, было захвачено более 40 крупных судов. Сегодня победить пиратство нелегко: пираты стали умнее, организованнее и, честно говоря, их больше любят за границей, чем головорезов былых времен, сообщает k2kapital со ссылкой на Wall Street Journal.

1. У них комплекс Робин Гуда

Многие сомалийские пираты считают самих себя хорошими людьми. И в какой-то момент они были хорошими. После падения сомалийского правительства в 1991 году соседние страны начали незаконный лов рыбы в территориальных водах Сомали. Первыми пиратами были просто разгневанные рыбаки, которые захватывали иностранные суда и требовали "пошлину". Но поскольку незаконный лов продолжался, первые пираты объединились и провозгласили себя "береговой охраной". Они утверждали, что будут заботиться о территориальной целостности Сомали, пока в стране не появится правительство.

Впрочем, они были не одиноки. Другие пираты дебютировали, грабя суда ООН, доставлявшие продовольствие в сомалийские лагеря беженцев. Они утверждали, что, если они не заберут продовольствие, его захватят полевые командиры. В их заявлениях был смысл. Полевые командиры в 1990-е годы захватили значительную часть гуманитарной помощи, поступавшей в Сомали.

Но с годами пиратство превратилось в бизнес стоимостью миллионы долларов. Сегодня пираты не скрывают свои мотивы и прямо говорят, что их интересуют только деньги.

2. Никто не зарабатывает столько, сколько пираты

По некоторым оценкам, в 2008 году пираты заработали $150 млн., таким образом, пиратство стало крупнейшей индустрией в Сомали. По существу, удачливые пираты сейчас являются самыми завидными женихами. В то время как заработки мелких бандитов это пятизначные цифры, главари зарабатывают $2 млн. в год, и это в стране, гдк можно пообедать меньше чем за $1. Сейчас многие пираты устремляются на новые пастбища, и с ними из Сомали уходят реальные деньги. Они покупают недвижимость на побережье Кении, где новые виллы растут, как грибы. Если вилла продается за несколько миллионов долларов, пиратам не проблема накинуть полмиллиона, чтобы кенийцы не задавали лишних вопросов.

3. Быть пиратом легко!

Промышлять пиратством может практически любой. Все, что для этого нужно, пистолет, алюминиевая лестница (чтобы взбираться на корабли) и моторная лодка. Главное, не надо опасаться, что с выбранного объекта откроют ответный огонь. По международным соглашениям, гражданским судам запрещено иметь на борту оружие, так как правительства не хотят, чтобы вооруженные корабли перемещались из порта в порт. Лучшей защитой от пиратов является скорость, но поскольку конструкция гражданских судов не предусматривает быстрый ход, пиратам нетрудно их догонять. У самых технологичных грабителей есть пулеметы и GPS, однако многие пираты почти не отличаются от рыбаков. Захватив судно, они либо грабят его, либо требуют выкуп за товары и экипаж. Выкуп за груз торгового судна составляет в среднем около $1 млн.

4. Закон ничего не может с ними сделать

Является пиратство противозаконным? Дело в том, что в местах, где орудуют пираты, царит беззаконие. На территории Сомали нет нормально функционирующего правительства. Нет законов и в нейтральных водах, которые не контролирует ни одна страна, а это значительная часть мирового океана. Поэтому тех пиратов, которых военные корабли какой-либо страны ловят с поличным, часто просто отпускают на ближайшем сомалийском берегу. Долгосрочным решением является стабильное сомалийское правительство с адекватной судебной системой.

5. Пираты редко убивают людей, и этим опасны

Трудно отличить пиратов от рыбаков, пока они не взбираются на судно и не достают автоматы. Поэтому сдерживающая роль военных кораблей сводится к тому, чтобы плавать поблизости для устрашения. После того, как пираты захватывают судно, военные редко пытаются отбить его, так как при этом могут пострадать заложники. При всей агрессивности пиратов в 2008 году количество убитых невелико. Капитан одного судна, взятый в заложники, умер от естественных причин. Несколько человек погибли в перестрелках, пытаясь освободить заложников. Пираты предпочитают, чтобы заложники были здоровы. За каждого из них можно получитб тысячи долларов выкупа. К тому же из-за репутации пиратов, не причиняющих вреда заложникам, правительства не хотят наносить ответные удары, чего требуют судовладельцы. При этом военные корабли, патрулирующие акваторию Восточной Африки, не могут говорить о том, что на их руках нет крови. Например, корабль индийского флота уничтожил пиратский катер, и лишь после этого выяснилось, что нем находились заложники из Таиланда. В результате погибло около десятка мирных людей.

7. Моряки наносят ответные удары, и они эффективны

Моряки знают, на что идут, когда направляются к побережью Восточной Африки. И хотя члены экипажа не имеют права иметь оружие, они находят другие способы отбиваться от пиратов. В прошлом году, когда пираты напали на китайское судно "Ченьхуа 4", экипаж поднялся на верхнюю палубу и поднял трап. Затем моряки включили пожарные шланги с сильным напором воды и сбили пиратов с ног. Оказавшись в выигрышном положении, они начали забрасывать пиратов бутылками с горючей смесью. После четырехсотой бутылки пираты покинули судно.

8. Чем больше судно, тем больше выкуп

Сомалийские пираты становятся смелее. Сегодня в их распоряжении быстроходные катера, современное оружие и точная информация от шпионов. Их целями становятся крупные сухогрузы, супертанкеры и даже пассажирские лайнеры. Недавние нападения на круизные суда были неудачными, но они все сильнее тревожат морские власти. Обычно пираты нападают группами около 10 человек и захватывают суда, на которых находится примерно 20 пассажиров. Такое соотношение позволяет пиратам держать судно под контролем. Но на круизных судах находится около 2 тыс. человек, и у пиратов нет возможности осуществить обычный захват. Ситуация может выйти из-под контроля и стать опасной для заложников.

9. Самый большой ущерб пираты наносят Сомали

Жертвами сомалийских пиратов являются прежде всего сами сомалийцы. Почти 4 млн. человек, около половины населения Сомали, живут за счет продовольственной помощи. Но атаки пиратов затрудняют ООН доставку продовольствия. В марте 2009 года ни одно судно с гуманитарным грузом не вышло из Кении без сопровождения голландского, канадского, французского, германского, итальянского или греческого военного корабля. Но это обходится дорого, и военные корабли не будут в доступности вечно. Из-за нескольких тысяч пиратов миллионам людей грозит голодная смерть.

10. Возможно, пора принимать отчаянные меры

Размеры океана и количество судов в водах Восточной Африки означают, что военные корабли редко оказываются в нужном месте в нужное время. ООН недавно приняла резолюцию, разрешающую нападать на пиратов, но американские военные затормозили участие в подобной операции. Возможно, они колеблются из-за печально опыта отправки войск в Сомали в 1993 году. Тогда во время рейда американского спецназа погибли 18 американцев и были взяты в плен несколько мелких полевых командиров. Однако становится все более очевидно, что без серьезного международного вмешательства рост пиратства продолжится. Выгоды пиратства перевешивают риски.