Юные ГАИшники со всей Украины сыграют в КВН

В понедельник, 27 апреля начались отборочные зональные соревнования команд КВН юных инспекторов движения Украины (ЮИД). Дети со всей страны будут соревноваться в четырех регионах - Луганске, Хмельницком, Одессе и Тернополе.

Зональные отборочные туры продлятся до 14 мая и объединят усилия 27 команд КВН юных инспекторов движения из всех областей Украины.

За это время свое видение ситуации на дорогах под девизом: «Безопасность движения – это жизнь» продемонстрируют более 2 тысяч украинских школьников в возрасте от 6 до 17 лет. 4 самых талантливых команды получат право участвовать в XXXІІІ Всеукраинском слете юных инспекторов движения и финале XІІІ Всеукраинских соревнований КВН ЮИД в Международном детском центре «Артек».

Первое зональное соревнование этого года, состоявшееся в Луганске, собрало 7 команд-победителей местных отборочных соревнований КВН ЮИД из восточного региона Украины – Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска. Со сцены луганского Украинского драматического театра юных, веселых и находчивых агитаторов «благословили» организаторы соревнования – руководитель Управления ГАИ в Луганской области Александр Митрофанов, руководитель главного управления образования и науки в Луганской области Ирина Цимбал, пресс-секретарь управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая.

Уже в течение нескольких лет соорганизатором многих профилактических инициатив ГАИ является компания „Фокстрот. Техника для дома” Группы «ФОКСТРОТ». В частности, компания уже шестой год поддерживает Всеукраинские соревнования отрядов юных инспекторов движения и команд КВН-ЮИД, реализует совместный с ГАИ и газетой «Комсомольская правда» проект „Твой безопасный путь к школе”, снимает мультсериал „Школа безопасности”, где в игровой форме правилам поведения на дороге учит детвору лисичка Фокс и робот Трот (готовы три серии).

«Такая активность «Фокстрота» обусловлена наличием собственного социального проекта „Школа безопасности”, в рамках которого мы с радостью поддерживаем все инициативы ГАИ в работе с детьми. Мы верим, что информированные дети – более защищены от неприятностей, которые, к сожалению, так часто встречаются на современных дорогах. И от души поздравляя победителей, дарим юным агитаторам за безопасность дорожного движения замечательные призы», - отметил исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Алексей Павленко.