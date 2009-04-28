Горячее водоснабжение возобновлено в 4-х районах Киева

АК «Киевэнерго» возобновило подачу горячей воды потребителям Подольского, Святошинского, Шевченковского, Оболонского административных районов Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Гарячее водоснабжение было восстановлено после того, как в понедельник, 27 апреля ОАО «Киевгаз» возобновил подачу газа на станцию теплоснабжения СТ-2 и на районную котельную «Нивки».

Как сообщал УНИАН, утром 27 апреля ОАО «Киевгаз» прекратило подачу газа на РК «Нивки» и СТ-2, в связи с чем были отключены котлы для подогрева горячей воды.

В результате без горячей воды остались 372 потребителя от РК «Нивы», в том числе, 302 жилых дома, 5 больниц, 19 детсадов, 13 средних школ и 33 ведомства, а также 898 потребителей от СТ-2, в том числе, 580 жилых домов, 29 медучреждений, 31 детсад, 27 школ и 231 ведомство.

Долг «Киевэнерго» перед «Киевгазом» в настоящее время составляет 487 млн. грн. При этом, долг городского бюджета перед энергокомпанией, из-за которого «Киевэнерго» не может расплатиться за топливо, составляет 992 млн. грн.