В швейцарском поезде взорвался контейнер с вирусом свиного гриппа

В Швейцарии в вагоне скоростного поезда Intercity взорвался контейнер, в котором перевозили пробы вируса свиного гриппа. Власти утверждают, что никакой опасности этот инцидент не представляет, сообщает Немецкая волна.

Вирусологи также подтвердили, что перевозимые образцы гриппа не опасны для людей.

Опасный инцидент произошел в понедельник вечером, 27 апреля, в пассажирском экспрессе Intercity, следовавшем из Берна во Фрайбург. В одном из вагонов поезда взорвался небольшой контейнер, в котором перевозили пробы вируса свиного гриппа. В контейнере содержались образцы свиного гриппа, однако иного штамма, нежели H1N1, который стал причиной смерти около 150 человек в Мехико и передалась людям в США, Канаде, Испании и Великобритании.

Как сообщает 28 апреля агентство AFP, буквально сразу после происшествия, состав отвели на запасной путь вокзала в швейцарском городе Лозанна. И только через час пассажиры смогли продолжить свое путешествие.

Официальный представитель полиции Швейцарии сообщил журналистам, что никакой опасности для людей это происшествие не представляло, так как речь шла об ослабленных пробах. Они предназначались Национальному центру по изучению гриппа в Женеве, который подключился к международным усилиям по поиску вакцины против свиного гриппа.

Как сообщается, пробы вируса были расфасованы в стеклянные колбочки, которые перевозились в специальном контейнере. Опасный груз охлаждался блоками сухого льда. В дороге лед растаял, что привело к повышению давления в герметическом контейнере и взрыву.