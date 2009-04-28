В России безработица замедлила рост

Премьер-министр РФ Владимир Путин отмечает замедление роста безработицы в России и считает, что ситуация в этой области медленно выравнивается. Об этом сообщает Рейтер.

Число безработных в марте 2009 года, по данным Минэкономразвития, составило 7,5 миллиона человек, или 10 процентов экономически активного населения РФ, а в скором времени лишиться работы могут еще 1,2 миллиона человек.

"Рано делать окончательные выводы, но анализ динамики роста безработицы показывает, что ситуация очень медленно, но выравнивается. Еженедельный прирост в январе-феврале составлял 9 процентов, тогда как в марте-апреле значительно снизился и стабилизировался на уровне 1,6 процента в неделю", - сказал Путин, открывая заседание правительства.

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова сказала позднее журналистам, что, судя по последней неделе марта и апреля, замедляются темпы роста показателей безработицы и количество граждан, которые находятся под риском увольнения.

По последним данным министерства, которые отличаются от данных МЭР, безработица достигла 7,1 миллиона человек, а по состоянию на 22 апреля число официально зарегистрированных безработных составило 2,280 миллиона человек или 3 процента от экономически активного населения.

Путин отметил тенденцию к снижению темпов роста числа запланированных увольнений. По его словам, еженедельный прирост этого показателя замедлился до 5,5 процента с 14,8 процента.

"Наша задача - не допустить массового роста безработицы в промышленных регионах и многопрофильных городах", - сказал премьер.

Минздравсоцразвития повысило оценку общей численности безработных в РФ с семи миллионов человек, ожидаемых ранее:

"Сегодня наши ожидаемые среднегодовые оценки безработицы - 7,8 миллиона человек, - сказала Голикова. - Прогноз по зарегистрированным безработным - 2,8 миллиона человек - мы не меняли и пока у нас нет оснований менять этот прогноз".

"Исходя из прироста общей численности безработных, мы не ожидаем в самое ближайшее время резкого всплеска безработицы", - добавила министр.

Путин сказал, что общий размер субсидий из бюджета на борьбу с безработицей составит в 2009 году 76,9 миллиарда рублей.

Правительство одобрило постановление, предполагающее повысить норматив расходов на самозанятость населения, сказала Голикова.

Сейчас норматив дифференцированный - минимальная выплата составляет 10.800 рублей, максимальная - 58.800 рублей в зависимости от размера пособия по безработице.

Теперь правительство установило для всех граждан, которые хотят завести собственное дело, норматив в 58.800 рублей, и эти средства будут использованы преимущественно для юридического оформления бизнеса, считает министр.

Голикова уверена, что эта мера позволит создать около 150 тысяч новых рабочих мест, поскольку уже более 50 тысяч человек заявили о готовности открыть собственный бизнес.

Также правительство повысило выплаты по переобучению граждан и по переезду в регионы, где есть рабочие места.

Власти России решили отказаться от публикации ежемесячных данных о безработице на фоне рекордного роста этого показателя.

На прошлой неделе Росстат опубликовал квартальный отчет о безработице, согласно которому за первые три месяца 2009 года работу потеряли около 1,8 миллиона россиян, а уровень безработицы достиг 8-летнего максимума на уровне 9,5 процента экономически активного населения.