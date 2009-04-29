Государство и в дальнейшем будет вовремя выплачивать пенсии

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заверяет, что государство и в дальнейшем своевременно будет выплачивать пенсии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом она сказала, комментируя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о росте дефицита бюджета Пенсионного фонда.

"Бюджет Пенсионного фонда выполняется, собственные поступления составляют 106% от плана", - заявила Л.ДЕНИСОВА.

"Эксперты и работники Секретариата Президента могут иметь собственное мнение относительно ситуации в Пенсионном фонде. Но когда специалисты и руководители центральных органов власти показали Президенту во время совещания совсем другие цифры, то он с ними согласился. Сегодня ситуация в Пенсионном фонде спокойна. Бюджет фонда сбалансирован, учитывая, в частности, средства государственного бюджета", - отметила Л.ДЕНИСОВА.

Министр также отметила, что 23 апреля, в соответствии с графиком, было завершено финансирование пенсий за апрель.

„13,7 млн. наших соотечественников-пенсионеров получили пенсии за апрель своевременно и в полном объеме, и я хочу заверить, что так будет и в дальнейшем”, - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля В.ЮЩЕНКО на совещании с представителями ПФУ заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в апреле составляет около 3 млрд. грн.

Он отметил, что в апреле в бюджет ПФУ поступило 10,7 млрд. грн. В то же время сумма расходов составила 13 млрд. грн.

Кроме того, остаток, который в начале года составлял 3,5 млрд. грн., почти весь был использован в январе-марте. По словам Президента, сегодня этот остаток составляет 0,5 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО отметил непродуманное планирование бюджета Пенсионного фонда, который базируется на нереальных макропоказателях, а также нереальных показателях государственного бюджета.

«Под угрозой получения пенсий миллионы людей», - сказал Президент.