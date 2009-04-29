ACCA: к 2014 году увеличится спрос на квалифицированных бухгалтеров

Руководители компаний считают, что к 2014 году их ожидают серьезные испытания, и прогнозируют увеличение спроса на квалифицированных бухгалтеров. Нынешний спад мировой экономики приведет в ближайшие пять лет к тому, что компаниям будет сложнее находить финансирование, а предоставление кредитов сократится; компании также будут возлагать более жесткие требования на квалифицированных бухгалтеров – такие прогнозы дает новое исследование, проведенное АССА (Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров). Об этом говорится в пресс-релизе АССА, переданном в УНИАН.

ACCA и исследовательская компания BPRI Group провели опрос, проведенный в восьми странах, во время которого были опрошены 750 руководителей компаний. Были опрошены финансовые директора компаний, их партнеры и старшие бухгалтеры в разных странах Европы, Африки и Азии. Им были заданы вопросы о том, как изменится их деятельность в ближайшие пять лет под влиянием глобального экономического спада; как изменится, на их взгляд, потребность в бухгалтерах к 2014 году; и какие умения и навыки будут пользоваться спросом.

Отчет «Бухгалтерская профессия: виды на будущее», который был подготовлен в по результатам опроса, показывает, что финансовые директоры, их партнеры и старшие бухгалтеры во всех странах мира весьма обеспокоены будущей финансовой стабильностью своих клиентов, причем 87% из них считают, что коммерческие предприятия будут более осторожны в предоставлении кредитов. Они ожидают наступления кризиса в субстандартных ипотечных кредитах и далеко идущих последствий глобального экономического спада, причем 84% считают, что бизнес теперь с гораздо большей осторожностью будет идти на риски, а 76% уверены в том, что найти финансирование станет намного сложнее.

Около 70% считают, что зарплата и бонусы высшего руководства будут больше привязаны к долгосрочной деятельности компании в результате текущей ситуации, и столько же считают, что распространиться комплексное финансирование. Трудности с поиском возможностей получения ссуды заставят бухгалтеров стать более находчивыми в поиске решений.

В общей сложности 63% респондентов ожидают увеличения спроса на бухгалтеров – не только вследствие будущего подъема в бизнесе, но также из-за того, что именно бухгалтеры помогут бизнесу ориентироваться в более жестких условиях ведения деловой активности в долгосрочной перспективе.

Как указывается в релизе, повышенное внимание к управлению рисками означает, что бухгалтерам придется демонстрировать комплексные умения как в ведении бизнеса, так и в управлении: финансовые специалисты должны будут обладать навыками управления рисками, планирования стратегических сценариев и усовершенствования использования данных. В то же время, основные бухгалтерские навыки, такие как финансовый аудит, финансовые описательные отчеты и бюджетное планирование, спрос на которые проявится во многих развивающихся экономиках, будут восприниматься в порядке вещей: бухгалтеры должны будут обладать целым набором навыков и умений. Там, где для выполнения основных функций специалисты не привлекаются извне, руководители компаний будут считать само собою разумеющимся, что подобные функции входят в «набор инструментов» квалифицированного бухгалтера.

Глава представительства АССА в Украине, странах Прибалтики и Кавказа Наталья Вовчук напомнила, что “по данным Индекса глобальной конкурентноспособности 2008 года (подготвленного Всемирным экономическим форумом), Украина стоит на 43-м месте по показателю высшего образования (Россия – на 46-м). При этом, по уровню эффективности рынка труда Россия – на 27-м месте, а Украина – аж на 54-м. То есть, существует дисбаланс, неадекватность системы образования и рынка труда. Приобретение квалификации АССА специалистами Украины и региона положительно влияет на структурные изменения на рынке труда, поскольку предполагает обретение навыков, адекватных требованиям современной бизнес-среды».