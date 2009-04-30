ВОЗ повысила уровень угрозы инфицирования «свиным гриппом»
08:21, 30 апреля 2009Соцполитика
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила с 4-го до 5-го уровень угрозы инфицирования вирусом свиного гриппа. Об этом сообщила в среду вечером генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан по итогам заседания чрезвычайного комитета международных экспертов, передает ПРАЙМ-ТАСС..
Решение об увеличении уровня угрозы, по ее словам, означает "важный шаг в сторону признания пандемического характера заболевания".
К настоящему времени вирус поразил 9 стран, погибли около 150 человек. Подтверждены более 2,5 тыс случаев заболевания вирусом свиного гриппа.
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