В Донецкой области сокращают долги по зарплате

В Донецкой области задолженность по выплате заработной платы с 1 апреля 2009 года сократилась на 46% - до 275,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

По оперативным данным, задолженность по зарплате уменьшилась с 1 апреля 2009 года на 238,1 млн. грн., или на 46% и по состоянию на 27 апреля 2009 года составила 275,9 млн. грн.

В облгосадминистрации уточнили, что в том числе задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях с начала текущего месяца снизилась на 237,8 млн. грн., или на 61%, и сейчас составляет 150 млн. грн.