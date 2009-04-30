Карпачёва: нарушение прав на перерасчет пенсий нужно устранить

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА направила министру труда и социальной политики Украины Людмиле ДЕНИСОВОЙ представление "Об устранении нарушений прав граждан на перерасчет пенсии".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана.

Как отмечает Н.КАРПАЧЕВА, в последнее время существенно вырос поток обращений пенсионеров к ней с просьбами защитить их право на перерасчет пенсии с большего заработка с учетом страхового стажа, приобретенного после ее назначения, как это предусмотрено Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В соответствии со статьями 40 и 42 (часть 4) этого закона, в таких случаях должен применяться показатель среднемесячной заработной платы (дохода) на одного человека за год, предшествующий году перерасчета пенсии. Однако в 2009 году при осуществлении такого перерасчета органы Пенсионного фонда Украины применяют показатель средней зарплаты (дохода) не за 2008-й, как следует, а за 2007 год, заявляет Н.КАРПАЧЁВА. В конечном итоге это приводит к фактическому занижению суммы перерасчитанной пенсии, подчеркивается в представлении Уполномоченного по правам человека министру труда и социальной политики.

Нарушение прав пенсионеров, отмечает Н.КАРПАЧЁВА, стало возможным из-за того, что в 2009 году при перерасчете пенсий работники органов социального обеспечения руководствуются совместным письмом Минтруда и Пенсионного фонда Украины от 11 марта 2009 года № 20/0/18-09/039, содержание которого не отвечает требованиям действующего законодательства.

С целью обеспечения прав пенсионеров на перерасчет пенсий и надлежащий уровень жизни Н.КАРПАЧЁВА предлагает Министерству труда и социальной политики Украины принять безотлагательные меры по возобновлению прав граждан на перерасчет пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».