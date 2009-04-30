Решение КС позволяет уволенным по соглашению обратиться в суд

В связи с решением Конституционного Суда безработные, уволенные по соглашению сторон, могут обратиться в суд, чтобы получить невыплаченную финансовую помощь за первые три месяца после увольнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила судья Конституционного Суда Мария МАРКУШ, комментируя сегодняшнее решение КС по предоставлению Президента о соответствии Конституции положений Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения», которым признана неконституционной норма о выплате пособия по безработицы с 91-го дня после увольнения по соглашению сторон.

М.МАРКУШ отметила, что Конституция предусматривает право обращения граждан по поводу защиты своих прав в суд. «В данном случае решение КС открывает такие возможности для граждан, которые были уволены по соглашению сторон», - сказала она.

Судья напомнила, что в связи с внесением изменений в закон граждане, которые были уволены по соглашению сторон, утратили право на получение социального пособия по безработице, которая выплачивалась на 8-й день после увольнения. Согласно новой редакции закона, заметила М.МАРКУШ, такая помощь выплачивалась на 91-й день после увольнения.

«По сути, изменениями было оказано влияние на объем прав лиц, которые были уволены», - сказала она.