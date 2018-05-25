Кредитный долг: банкротами могут стать 1 млн. украинцев

В нынешних кризисных условиях слово «банкрот», которое ранее ассоциировалось с полным безденежьем и негативом, обретает понемногу иное значение. Речь идет о законотворчестве. А оно, в корне изменяя смысл, действительность оставляет неизменной. И так, если клиент признает невозможность с его стороны погасить долг перед банком и по судебному решению становится банкротом, то банк «обязан» согласовать с ним механизм погашения задолженности, но с учетом отмены всех штрафных санкций да и процентов по кредиту, правда, на определенное время. К этому еще стоит добавить визиты коллекторов. Но есть одно «но» - погашать долг придется под залог имущества, или еще чего-нибудь кровно заработанного. Словом, можно остаться без трусов, зато без долга.

Законопроектом предлагается…

Все перечисленное содержится в законопроекте, разработанном народным депутатом Валерием Писаренко и зарегистрированном в конце марта в парламенте (№ 4273 от 27.03.2009 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно банкротства физического лица) .

А теперь поподробней. В проекте предлагается разрешить признавать физических лиц банкротами в связи с их неплатежеспособностью. Автор ссылается на то, что это признанная в мире практика. Современное законодательство Италии, Англии, Северной Ирландии, США и других стран предусматривают возможность признания банкротом гражданина, который не является предпринимателем. Например в США ежегодно рассматривается 800-900 тыс. дел о признании должника–физического лица банкротом. 90% этих дел является потребительским (неторговым) банкротством, то есть обусловленным объективной невозможностью физического лица рассчитаться по полученным потребительским кредитам: на приобретение жилья, автомобиля, предметов домашнего обихода. Последствия банкротства могут быть различными: от запрета осуществлять предпринимательскую деятельность, до запрета занимать определенные должности в коммерческих организациях на протяжении определенного срока.

Первая "кислинка" - заявление о банкротстве физлица может подавать как сам несостоятельный должник, так и его кредитор. Зная печальный опыт захвата предприятий через процедуру банкротства, можно предположить, что в ситуации с физлицами аналогичные случаи также вполне вероятны.

Дело о банкротстве физлица возбуждает хозяйственный суд, если требования кредитора к должнику в совокупности превышают стоимость его имущества или составляют не менее 150 минимальных размеров заработной платы, и они не были удовлетворены должником на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока. То есть, предлагается определенная схема признания нас банкротами. Но ведь есть законы о банкротстве?..

Председатель Ассоциации экспертов медиа и права Олег Дейнека пояснил, что схема, по которой можно определиться с банкротством и не допустить последующего роста штрафов, пени и прочих накруток по кредиту в случае просрочки платежей, действительно предусмотрена Законом «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Действие данного закона распространяется только на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. «Поэтому для того, чтобы им воспользоваться, должнику банка необходимо оформиться частным предпринимателем, «нырнуть» в долги и стать банкротом. С самого начала этой процедуры банку запрещается на полгода начислять должнику штрафы, неустойку, пеню, повышенные проценты. При желании действие такого моратория можно продлить ещё на полгода», отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, согласно Гражданскому кодексу, можно осуществить процедуру банкротства физлица и без регистрации предпринимателем. «Согласно ч. 1. ст. 53 ГКУ, в порядке, установленном законом, банкротом может быть признано «физическое лицо, несостоятельное удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности», - рассказал О.Дейнека.

По мнению эксперта, благодаря данному механизму банк освобождает средства, замороженные в Нацбанке в качестве резерва по проблемному кредиту. Ведь при трехмесячной просрочке должником кредита банки обязаны резервировать эту сумму.

Относительно предлагаемого новшества эксперт отмечает, что признание граждан-должников банкротами должно позволить им договориться с кредитным учреждением о плане погашения задолженности. И хотя идея неплохая, критики с ней не церемонятся на теоретическом уровне. Кроме того, пугает количество тех людей, которым светом в конце туннеля станет банкротство. По оценке О. Дейнеки, таких наберется порядка 1 млн. украинцев.

Банки против

Есть еще одна сторона медали. Банкиры и юристы сходятся во мнении, что разрешение признавать граждан банкротами отразится на кредитовании в целом. И это абсолютно логично. Если банк будет учитывать возможность невозврата кредита, то он просто не будет его предоставлять, считает председатель правления «БГ Банка» Константин Полосков.

Коснется данное решение и предпринимательства. Так, руководитель Консультационного центра по вопросам банкротства Анатолий Родзинский отмечает, что норма законопроекта, согласно которой в течение пяти лет после признания физлица банкротом он не может быть зарегистрирован как предприниматель, приобретать имущество или получать средства в кредит, негативно повлияет на развитие малого и среднего предпринимательства.

Кстати, относительно правового поля… По мнению юристов, норма о невозможности приобретать имущество ограничивает конституционные права граждан. К этому хочется добавить развитие в Украине такой системы, как бюро кредитных историй - у многих граждан-банкротов может больше не появиться шанс получить банковскую ссуду.

Это о наших гарантиях, но есть и мнение банков. Их недовольство в плане законопроекта вызывает потеря части прибыли по кредитам банкротов. Как поясняет К.Полосков, процедура банкротства предполагает фиксацию задолженности на дату признания заемщика банкротом. Зафиксировав N-ую сумму, банк в течение 5-20 лет, во время санации долга, будет частями получать сумму кредита без процентов.

Также банкиров беспокоит «честность» графика санации. Ведь известно, что работодатели во время кризиса пытаются оптимизировать свои потери и в большинстве случаев переводят работников на минимальную заработную плату или вообще на «черную». То есть, нет гарантий, что не найдется желающих выплатить кредит "малой кровью". Стоит учитывать и то, что в погоне за ростом объемов кредитования банки иногда учитывали «черные» доходы граждан. Такие банки, конечно, станут ярыми противниками идеи признания своих клиентов банкротами. При этом нужно вспомнить о залоге. Как правило, банки не хотят иметь дело с имуществом, поскольку при его продаже не удается накрутить полагающиеся проценты по кредиту.

«Следует также учитывать, что субъект предпринимательской деятельности и предприятия, которые находятся на едином налоге, зачастую подают фактически условные декларации, которые можно и не принимать во внимание. Это затрудняет определение платежеспособности любого заемщика», - отмечает К.Полосков.

Банкиры также недовольны очередностью погашения задолженности. Согласно законопроекту, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми физлицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью путем капитализации соответствующих периодических платежей, а также требования относительно взыскания алиментов; во вторую очередь удовлетворяются другие требования личного характера; в третью очередь – требования кредиторов по обязательствам и т.д. Очевидно, что в данной очередности банки хотели бы претендовать на первенство.

Переварив все выше сказанное, приходишь к выводу, что коллизий в документе предостаточно. И все же, какова будет судьба законопроекта?

Партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Юрий Остапенко считает, что, даже в случае принятия закона о банкротстве физлица, Президент, скорее всего, его ветирует. «Законопроект будет иметь негативное влияние на банковскую систему. Возрастет количество непогашенных кредитов. Поэтому, учитывая трепетное отношение Президента к банковской системе, скорее всего, на этот закон будет наложено вето», - считает адвокат.

И все же, эксперт подчеркивает, что данная норма направлена в защиту людей, которые взяли кредит и не могут его вернуть. В том числе (если не в первую очередь) из-за обстоятельств, от них не зависящих (финкризис, потеря работы, резкий рост курса). По его словам, механизм признания физлица банкротом уже давно применяется в США, Германии и зарекомендовал себя с позитивной стороны.

Мы прекрасно знаем, что международная практика, то есть, опыт соседей, на нашей территории зачастую теряет первоначальный смысл. А украинское законотворчество предполагает: своим - хорошо, остальным – закон…

Но очень хочется верить, что рано или поздно «дышло» вертеть не придется. И может на данном этапе развития, а скорее развала банковской системы, предлагаемый вариант решения проблемы кредитной задолженности будет для многих панацеей…

Юлия Главацкая (УНИАН)