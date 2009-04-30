Уровень безработицы в еврозоне вырос

В марте 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность возрос в еврозоне до 8,9%, против 8,7% в феврале 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в марте также возрос и составлял 8,3% против 8,1% в феврале 2009 года.

В марте 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (2,8%).

Самый высокий уровень безработицы в марте 2009 года наблюдался в Испании (17,4%), Латвии (16,1%) и Литве (15,5%).

По данным Евростата, всего в марте не имели работы 14,158 млн. человек в еврозоне и 20,154 млн. – в ЕС-27.

В марте 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,2%, в ЕС-27 – 6,7%.

К зоне евро с 2009 года относятся 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.