Долгов по зарплатам бюджетников нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что на сегодняшний день в бюджетной сфере нет задолженности по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня во время пресс-конференции.

«В бюджетной сфере врачам, учителям, всем, кто работает сегодня в бюджетных учреждениях, заработная плата выплачивается своевременно, долгов не существует», - сказала премьер-министр. Что касается выплаты заработной платы на предприятиях государственной формы собственности, то она, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, существенно сокращается. «Но мы сегодня эту работу продолжаем, поскольку там еще небольшие объемы задолженности остаются», - сказала премьер-министр.

Глава правительства при этом добавила, что в полном объеме должны выплачивать заработную плату предприятия с частной формой собственности. При этом, по ее словам, контроль за этим должна вести Генеральная прокуратура Украины. Она напомнила, что действующим законодательством предусматривается возбуждение уголовного дела в отношении тех руководителей предприятий с частной формой собственности, которые несвоевременно выплачивают заработную плату. «Генеральная прокуратура должна это контролировать и применять необходимые меры», - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 45%, или на 534,4 млн. грн., и на 1 апреля т.г. составила 1 млрд. 723 млн. 061 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.). По сравнению с 1 марта задолженность по Украине выросла на 4,9%.