Цены на отдых в Крыму в этом году будут выше, чем в прошлом

Цены на отдых в Крыму в этом году будут максимум на 25% выше, чем в 2008-м.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Марина СЛЕСАРЕВА.

Она прокомментировала информацию, распространенную рядом СМИ со ссылкой на Государственную службу туризма и курортов Украины о том, что стоимость туристических услуг в Крыму в сезоне-2009 вырастет на 42%.

«Откуда взята эта цифра (42%), я не знаю, мы таких данных не подавали в Госкомтуризма, – сказала М.СЛЕСАРЕВА. – Цены в Крыму поднялись максимум в пределах 25% по сравнению с прошлым годом. Некоторые базы размещения остались в ценовых рамках прошлого сезона».

Первый замминистра курортов автономии отметила, что базы размещения, а также туристические предприятия, которые осуществляют трансфер и конверсионное обслуживание, увеличили стоимость услуг из-за ряда причин. «Немного в этом году мы все дороже, но это не потому, что нам захотелось заработать, а потому что подорожали энергоносители, продукты питания, подорожало многое другое», – сказала М.СЛЕСАРЕВА.

Конкуренты Крыма – курорты Краснодарского края России – также подняли цены на отдых. «Когда наши представители ездили на сочинскую выставку и сравнивали цены, то мы поняли, что мы (Крым) дешевле в этом году на 10-15%», – отметила она.

На майские праздники министерство ожидает притока туристов в Крым. Минкурортов надеется, что в этом году количество отдыхающих в Крыму будет на уровне 2008 года. «Пока мы идем с 27-ю процентами отставания (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», – сказала М.СЛЕСАРЕВА.

Глава Минкурортов Крыма Андрей СУМЦОВ сегодня в комментарии журналистам заявил, что озвученная Госкомтуризма цифра в 42% не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, курортный сезон в ряде регионов Крыма откроется 1 мая.