ХМЗ увеличит численность рабочих

На Херсонском машиностроительном заводе (ХМЗ) будет увеличена численность работников, занятых на производстве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, данное решение было принято сегодня, 30 апреля, во время совещания главы Херсонской облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА с председателем правления предприятия Александром ОЛЕЙНИКОМ и представителями трудового коллектива завода.

Планируется, что число работников возрастет с 350 до 440. Работников, которые будут привлечены к производству, предполагается задействовать в работах по сбору комбайнов "Славутич", в том числе и тех, которые предусмотрено приобрести в рамках региональной программы "Зерно Херсонщины 2009", принятой областным советом по инициативе областной государственной администрации. Программа предусматривает ряд мер по погашению долгов работникам ОАО и возобновлению производства.

Генеральный директор ХМЗ Сергей ГРИСЮК подтвердил факт, что с середины мая число работающих на предприятии увеличится примерно на 100 человек. В то же время, по данным С. ГРИСЮКА, масштабного производства «Славутичей» на ХМЗ пока не планируется, так как до сих пор не подписан договор предприятия с НАК «Украгролизинг» по не известным руководству ХМЗ причинам. По мнению С.ГРИСЮКА, государственные структуры не заинтересованы в решении вопроса загрузки ХМЗ и приобретении выпущенной предприятием техники в связи с отсутствием средств для данного проекта.

«Полноценная загрузка предприятия и увеличение штатного расписания возможна только после возникновения юридических причин это делать – подписания контракта на покупку 200 комбайнов, как это обещалось правительством» - подчеркнул С. ГРИСЮК.

Как сообщал УНИАН, 18 марта рабочие ХМЗ начали получать письменные уведомления с предупреждениями об увольнении по сокращению штатов.

20 марта глава Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ и директор ХМЗ С.ГРИСЮК подписали меморандум об утверждении бизнес-плана возобновления производственной деятельности предприятия и социальной защиты его работников.

24 марта ХМЗ возобновил работу. К работе приступили 130 сотрудников, которые проверяют техническое состояние и готовность предприятия к производственному процессу. Если технические нарушения обнаружены не будут, то в начале апреля к работе приступят еще 230 сотрудников из более чем 1 тыс. работников ХМЗ.

В рамках договоренностей, закрепленных меморандумом, в апреле к работе на заводе планируется привлечь 360 сотрудников, а до конца года довести их количество до 1360 человек.

С начала февраля работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».