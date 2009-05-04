Поступления в Пенсионный фонд в апреле перевыполнены на 4,7%

В апреле в Пенсионный фонд поступило на 4,7% средств больше, чем было запланировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ.

Он также сообщил, что с начала года план собственных поступлений в фонд выполнен на 109,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, доходы ПФУ увеличились почти на 2%.

"Следовательно, мы имеем стойкую позитивную тенденцию относительно наполнения бюджета Пенсионного фонда. Это дает нам основания говорить о том, что и в дальнейшем пенсионные выплаты будут осуществляться вовремя и в полном объеме, как это было и в предыдущие месяцы", - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

Он отметил, что бюджет Пенсионного фонда полностью сбалансирован, что позволяет в полном объеме выполнять обязательства перед пенсионерами.

А.ЗАРУДНЫЙ также сообщил, что с сегодняшнего дня в Украине начались выплаты пенсий за май.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №235 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год», по итогам 2009 года дефицит бюджета ПФУ составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

22 апреля А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что в первом квартале 2009 года поступления в бюджет Пенсионного фонда составили 33,4 млрд. грн., в частности, собственные поступления – 22,5 млрд. грн. (111% плановых показателей), что на 600 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 апреля 2009 года, средний размер пенсии составлял 912,81 грн., что на 135 грн. больше, чем на 1 апреля прошлого года.

27 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совещании с представителями ПФУ заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в апреле составил около 3 млрд. грн.

Он, в частности, отметил, что в апреле в бюджет Пенсионного фонда поступило 10,7 млрд. грн. В то же время сумма расходов составила 13 млрд. грн.

Кроме того, остаток, который в начале года составлял 3,5 млрд. грн., почти весь был использован в январе-марте. По словам Президента, сегодня этот остаток составляет 0,5 млрд. грн.

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил, что по состоянию на 24 апреля Пенсионный фонд задолжал госбюджету 7,9 млрд. грн., в частности за апрель эта задолженность выросла почти на 3 млрд. грн.