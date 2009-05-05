ВОЗ не видит оснований вводить VI уровень угрозы нового гриппа

Нет никаких оснований вводить шестой уровень угрозы пандемии гриппа, вызываемого вирусом А/H1N1. Об этом заявила накануне на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

При этом она призвала государства-члены ООН "серьезно отнестись к подготовке планов реагирования на глобальную пандемию". "Нет никаких оснований говорить о том, что человечество столкнулось с той же ситуацией, что и в 1918 году", - сказала М.Чан.

К 4 мая ВОЗ имела информацию о 1003 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования этим вирусом в 20 странах мира. В Мексике зарегистрированы 590 случаев заболевания. В США вирус поразил 226 человек. Кроме того, грипп A/H1N1 отмечен в Австрии (1), Канаде (85), Китае (1), Коста-Рике (1), Колумбии (1), Дании (1), Эль-Сальвадоре (2), Франции (2), Германии (8), Ирландии (1), Израиле (3), Италии (1), Нидерландах (1), Новой Зеландии (4), Республике Корея (1), Испании (40), Швейцарии (1) и Великобритании (15).

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о намерении созывать конференцию для сбора средств на финансирование борьбы с новым вирусом гриппа. По его словам, мероприятие должно состояться через две недели в Женеве.