КГГА предоставит в 2009г. субсидии на оплату ЖКУ 34 тыс. семей

Киевская власть рассчитывает предоставить частичные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, по меньшей мере, 34 тыс. семей столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

Предоставление этих компенсаций населению будет проводиться за счет средств городской комплексной программы «Турбота». Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, начиная с декабря 2006 года, когда состоялось последнее повышение тарифов на ЖКУ в городе, столичная власть компенсирует за счет местного бюджета 5% платы за жилищно-коммунальные услуги киевлянам, которые оформят субсидию в связи с повышением цен и тарифов. Таким образом, граждане, которым назначена государственная жилищная субсидия, исходя из 20% платы за жилищно-коммунальные услуги, платят за жилищно-коммунальные услуги 15% своего среднемесячного совокупного дохода. Если гражданин имеет право на субсидию из государственного бюджета при обязательной уплате за жилищно-коммунальные услуги 15% от совокупного среднемесячного дохода, то семья платит 10% своего среднемесячного совокупного дохода.

30 апреля с.г. столичная власть обнародовала распоряжение о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, которые планируется вести в Киеве с 1 июня этого года. Новые тарифы за воду и отопление для киевлян будут увеличены, приблизительно, вдвое, а что касается квартплаты, то ее размер будет установлен для каждого дома отдельно, и со стоимостью этой услуги можно ознакомиться на сайте мэрии.